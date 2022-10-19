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  • Экс-вратарь ЦСКА: «Зачем дисквалифицировать Федотова? КДК уверен, что Абаскаль никого не оскорблял на испанском?»

Экс-вратарь ЦСКА: «Зачем дисквалифицировать Федотова? КДК уверен, что Абаскаль никого не оскорблял на испанском?»

19 октября 2022, 00:46
3

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал новость о том, что КДК рассмотрит поведение главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля во время матча 13-го тура РПЛ.

«Идет тяжелый матч, обоюдоострый. Да, была перепалка между ними, но зачем выносить этот случай на КДК и доводить до дисквалификации Федотова? Я этого не понимаю.

Шла такая эмоциональная игра, оба тренера были в запале, можно наговорить чего угодно. Зачем раздувать из этого такой конфликт? Матч закончился, забыли и поехали дальше.

Если это переводить в судебные рамки, то до чего можно тогда дойти? А они уверены, что Абаскаль никого не оскорблял на испанском языке?» — сказал Новиков.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Федотов Владимир Абаскаль Гильермо
Комментарии (3)
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vladimir-7
1666149226
Во всём виноваты журналисты, им бы за что-нибудь надо зацепиться и раздуть тему на сложных отношениях команд между собой, на большее у них не хватает ни понимания футбола, ни собственного интеллекта.
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garet12222
1666150826
Футбол=эмоции. Если тренеры и игроки будут как рыбы холодные, то нафиг такой футбол.
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