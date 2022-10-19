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    Экс-вратарь ЦСКА: «Зачем дисквалифицировать Федотова? КДК уверен, что Абаскаль никого не оскорблял на испанском?»

    Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал новость о том, что КДК рассмотрит поведение главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля во время матча 13-го тура РПЛ.

    «Идет тяжелый матч, обоюдоострый. Да, была перепалка между ними, но зачем выносить этот случай на КДК и доводить до дисквалификации Федотова? Я этого не понимаю.

    Шла такая эмоциональная игра, оба тренера были в запале, можно наговорить чего угодно. Зачем раздувать из этого такой конфликт? Матч закончился, забыли и поехали дальше.

    Если это переводить в судебные рамки, то до чего можно тогда дойти? А они уверены, что Абаскаль никого не оскорблял на испанском языке?» — сказал Новиков.

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    Источник: Sport24

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