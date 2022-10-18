Глава российских судей оценил работу Карасева на дерби ЦСКА – «Спартак»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев оценил работу арбитра Сергея Карасeва в матче 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Есть ли какие-то решения ЭСК? Узнаете завтра. Все решения приняты. Сергей Карасeв справился со сложным матчем. Игра была предельно сложной: да, какие-то недоработки и недочeты есть, но всe нормально.

Оценка? Судейство соответствует сложности матча. Если был простой матч, то можно было бы говорить, что была одна или полторы ошибки. Но в такой встрече ему было безумно сложно», — сказал Каманцев.