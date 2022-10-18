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  • Глава российских судей оценил работу Карасева на дерби ЦСКА – «Спартак»

Глава российских судей оценил работу Карасева на дерби ЦСКА – «Спартак»

18 октября 2022, 23:35
7

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев оценил работу арбитра Сергея Карасeва в матче 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Есть ли какие-то решения ЭСК? Узнаете завтра. Все решения приняты. Сергей Карасeв справился со сложным матчем. Игра была предельно сложной: да, какие-то недоработки и недочeты есть, но всe нормально.

Оценка? Судейство соответствует сложности матча. Если был простой матч, то можно было бы говорить, что была одна или полторы ошибки. Но в такой встрече ему было безумно сложно», — сказал Каманцев.

  • Дерби завершилось со счетом 2:2.
  • ЭСК признала, что Карасев ошибочно не удалил Никиту Ермакова в дерби ЦСКА – «Спартак».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Карасев Сергей
Комментарии (7)
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ScarlettOgusania
1666125863
Каманцев отмазывает Карася за откровенно слабое судейство, хотя больше виноват Иванов на ВАРе
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GermanVo
1666127091
Карась задрал планку жесткости в обе стороны. И игра смотрелась благодаря этому. Были, конечно, косяки, но дал поиграть. Контактно, жестковато, но красиво..
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aaaaahhhh
1666129208
уроды.
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Каратель помойников
1666153551
всё привильно,карась отстегнул от гонорара и результат-справился с судейством...разгонять всю эту гоп-компанию
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ААМ
1666153976
Слов много, но ничего по-существу
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