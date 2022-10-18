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    Глава российских судей оценил работу Карасева на дерби ЦСКА – «Спартак»

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев оценил работу арбитра Сергея Карасeва в матче 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

    «Есть ли какие-то решения ЭСК? Узнаете завтра. Все решения приняты. Сергей Карасeв справился со сложным матчем. Игра была предельно сложной: да, какие-то недоработки и недочeты есть, но всe нормально.

    Оценка? Судейство соответствует сложности матча. Если был простой матч, то можно было бы говорить, что была одна или полторы ошибки. Но в такой встрече ему было безумно сложно», — сказал Каманцев.

    • Дерби завершилось со счетом 2:2.
    • ЭСК признала, что Карасев ошибочно не удалил Никиту Ермакова в дерби ЦСКА – «Спартак».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +678

      ScarlettOgusania 9 минут назад

      Каманцев отмазывает Карася за откровенно слабое судейство, хотя больше виноват Иванов на ВАРе

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