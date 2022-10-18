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    Брат Кокорина: «Канчельскис в глаза говорит одно, а когда надо, меняет точку зрения. Сбитый летчик»

    Кирилл Кокорин, брат форварда «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировал высказывания бывшего игрока «МЮ» Андрея Канчельскиса в адрес 31-летнего футболиста.

    — Что мне рассказывать про Канчельскиса? Он сам все знает. Мне не очень нравится, когда такие люди вот так высказываются.

    — Когда вы общались вживую, он говорил про Александра только положительные слова?

    — Да, в глаза он говорит одно, а когда надо, меняет точку зрения. У меня с ним никаких взаимоотношений нет и не может быть. Он старше меня и должен подавать пример молодежи, а в итоге получается по-другому.

    Нормальный ли это пример для молодежи? Я считаю, что нет.

    — Вы его теперь не уважаете?

    — Провокационный вопрос. Я просто решил высказать свое мнение, потому что меня будоражит, когда люди не видят бревна в своем глазу. С Сашей мы его не обсуждали.

    Канчельскис — сбитый летчик, зачем про него говорить. Я его лет пять не вспоминал, пока он вот так не высказался. Свою задачу он выполнил — напомнил о себе.

    — Если вы вновь увидитесь, что-то скажете ему?

    — Нет, зачем он мне нужен? Если так за каждым бегать и что-то доказывать — жизни не будет.

    • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
    • В составе кипрской команды форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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