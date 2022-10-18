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  • Брат Кокорина: «Канчельскис в глаза говорит одно, а когда надо, меняет точку зрения. Сбитый летчик»

Брат Кокорина: «Канчельскис в глаза говорит одно, а когда надо, меняет точку зрения. Сбитый летчик»

18 октября 2022, 20:51
2

Кирилл Кокорин, брат форварда «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировал высказывания бывшего игрока «МЮ» Андрея Канчельскиса в адрес 31-летнего футболиста.

— Что мне рассказывать про Канчельскиса? Он сам все знает. Мне не очень нравится, когда такие люди вот так высказываются.

— Когда вы общались вживую, он говорил про Александра только положительные слова?

— Да, в глаза он говорит одно, а когда надо, меняет точку зрения. У меня с ним никаких взаимоотношений нет и не может быть. Он старше меня и должен подавать пример молодежи, а в итоге получается по-другому.

Нормальный ли это пример для молодежи? Я считаю, что нет.

— Вы его теперь не уважаете?

— Провокационный вопрос. Я просто решил высказать свое мнение, потому что меня будоражит, когда люди не видят бревна в своем глазу. С Сашей мы его не обсуждали.

Канчельскис — сбитый летчик, зачем про него говорить. Я его лет пять не вспоминал, пока он вот так не высказался. Свою задачу он выполнил — напомнил о себе.

— Если вы вновь увидитесь, что-то скажете ему?

— Нет, зачем он мне нужен? Если так за каждым бегать и что-то доказывать — жизни не будет.

  • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
  • В составе кипрской команды форвард забил 3 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (2)
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vmonomah17
1666118117
Согласен с Кирюхой. Канчельскис неудачник, который в МЮ в основе играл, а Кирюшка с братцем только примеры молодежи подают, как надо в кофейнях завтракать)))
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Artemka444
1666122027
Уберите вы новости в Кокорина уже,не игрок он больше!!! Дайте лучше новостей про футбол больше. А то про три четыре клуба говорят и про кокошу одного!!!
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