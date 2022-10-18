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    Спортивный директор «Оренбурга»: «Отпустим Сычевого в «Барселону» или «Ювентус»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможной продаже нападающего Владимира Сычевого.

    «Если «Барселона» или «Ювентус» обратятся к нам по поводу Володи, то, конечно, мы отпустим его (смеется).

    На данный момент предложений нет. Он футболист «Оренбурга».

    Не боится ли он конкуренции с Владимиром Обуховым? Не думаю. Хорошо, когда тренеру есть из кого выбирать», – заявил Андреев.

    • В этом сезоне 26-летний Сычевой забил 11 голов в 13 матчах.
    • Его контракт с «Оренбургом» истекает в июне 2023 года.
    • Рыночная стоимость форварда – 500 тысяч евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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