Спортивный директор «Оренбурга»: «Отпустим Сычевого в «Барселону» или «Ювентус»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможной продаже нападающего Владимира Сычевого.

«Если «Барселона» или «Ювентус» обратятся к нам по поводу Володи, то, конечно, мы отпустим его (смеется).

На данный момент предложений нет. Он футболист «Оренбурга».

Не боится ли он конкуренции с Владимиром Обуховым? Не думаю. Хорошо, когда тренеру есть из кого выбирать», – заявил Андреев.