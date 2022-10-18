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    «Локомотив» и «Химки» назвали составы на матч Кубка России

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Химок» на игру четвертого тура Кубка России.

    «Локомотив»: Гилерме, Ненахов,Баринов, Едвай, Тикнизян, Куликов, Магкеев, Карпукас, Камано, Изидор, Игнатьев.

    Запасные: Худяков, Савин, Живоглядов, Митай, Мампасси, Кузьмичев, Марадишвили, Керк, Миранчук, Педро Габриэл, Раконьяц.

    «Химки»: Гудиев, Казанцев, Чежия, Малыхин, Боженов, Волков, Никитин, Гулиев, Главчич, Руденко, Садыгов.

    Запасные: Митрюшкин, Лантратов, Черный, Данилкин, Зуев, Мирзов, Кухарчук, Глушаков, Ломовицкий, Магомедов, Долгов.

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    Источник: телеграм-канал Кубка России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5902

      Красногорск_Фан 47 минут назад

      Садыгов в старте. Всех с победой над соперником который играет в меньшинстве. При всем уважении к Гилерме, его былым заслугам дайте дорогу Худякову.

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