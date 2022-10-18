«Локомотив» и «Химки» назвали составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Химок» на игру четвертого тура Кубка России.
«Локомотив»: Гилерме, Ненахов,Баринов, Едвай, Тикнизян, Куликов, Магкеев, Карпукас, Камано, Изидор, Игнатьев.
Запасные: Худяков, Савин, Живоглядов, Митай, Мампасси, Кузьмичев, Марадишвили, Керк, Миранчук, Педро Габриэл, Раконьяц.
«Химки»: Гудиев, Казанцев, Чежия, Малыхин, Боженов, Волков, Никитин, Гулиев, Главчич, Руденко, Садыгов.
Запасные: Митрюшкин, Лантратов, Черный, Данилкин, Зуев, Мирзов, Кухарчук, Глушаков, Ломовицкий, Магомедов, Долгов.
- Матч пройдет в Москве на «РЖД-Арене».
- Начало – в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: телеграм-канал Кубка России