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    Глава ФНЛ: «Если все будет хорошо, следующий сезон начнем вместе с крымскими клубами»

    Глава ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, когда крымские клубы войдут в состав РФС

    – Мы провели несколько совещаний, обменялись документами, которые позволяют оценить требования в Крыму по лицензированию, понять то, как готовы клубы и близки к этим требованиям. Удалось посмотреть уровень игроков и футбола, сравнить с игроками ФНЛ, посмотреть на готовность объектов: полей, стадионов, организации матчей.

    – Сопоставим ли уровень команд в Крыму и уровень ФНЛ?

    – Пока сложно сравнить. Слишком много факторов, которые влияют. Если говорим о качестве игры, то, наверное, оно сравнимо с нашей Второй лигой. Может быть, с некоторыми клубами Первой лиги. Есть проблема статуса игроков, трудовыми контрактами. Это нужно раскапывать, консультироваться и управлять этими процессами.

    – Сколько может занять интеграция крымского футбола в ФНЛ?

    – Попробуем сделать это максимально быстро. Если все будет хорошо, следующий сезон начнем вместе.

    – Всe упирается в документооборот?

    – Упирается в документы, приведение в порядок регламентов технического и финансового, в порядок определения статуса игроков. Влияет и взаимодействие с УЕФА, это достаточно острый момент, тонкий, который нужно грамотно пройти.

    Также важен вопрос инфраструктуры. Даже стадионы у команд Второй лиги на данный момент более подготовленные, так как они живут в этих регламентах и порядках давно. С крымскими клубами нужно будет поработать

    • Сообщалось, что только 2-3 клуба из Крыма смогут успешно пройти лицензирование.
    • Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».

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    Источник: «Матч ТВ»

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