Мележиков рассказал, собираются ли новые боссы «Спартака» возрождать «Спартак-2»

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о позиции новых акционеров клуба по «Спартаку-2».
— Есть решение о возвращении проекта «Спартак-2»?
— Решения пока нет. Мы прорабатываем по всем аспектам — заполнить вакуум при переходе игроков из молодежного во взрослый футбол. Вакуум заполнить можно через аренды, через фарм-клуб.
Акционеры склоняются к воссозданию «Спартака-2». Параллельно прорабатываем вопрос об инфраструктуре. Решение будет в начале следующего года.
- «Спартак» объявил о закрытии второй команды в мае.
- Причина – сокращение бюджета.
- Проект был создан в 2013 году.
Источник: «РБ Спорт»