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    Мележиков рассказал, собираются ли новые боссы «Спартака» возрождать «Спартак-2»

    Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о позиции новых акционеров клуба по «Спартаку-2».

    — Есть решение о возвращении проекта «Спартак-2»?

    — Решения пока нет. Мы прорабатываем по всем аспектам — заполнить вакуум при переходе игроков из молодежного во взрослый футбол. Вакуум заполнить можно через аренды, через фарм-клуб.

    Акционеры склоняются к воссозданию «Спартака-2». Параллельно прорабатываем вопрос об инфраструктуре. Решение будет в начале следующего года.

    • «Спартак» объявил о закрытии второй команды в мае.
    • Причина – сокращение бюджета.
    • Проект был создан в 2013 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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