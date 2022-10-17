Мележиков рассказал, собираются ли новые боссы «Спартака» возрождать «Спартак-2»

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о позиции новых акционеров клуба по «Спартаку-2».

— Есть решение о возвращении проекта «Спартак-2»?

— Решения пока нет. Мы прорабатываем по всем аспектам — заполнить вакуум при переходе игроков из молодежного во взрослый футбол. Вакуум заполнить можно через аренды, через фарм-клуб.

Акционеры склоняются к воссозданию «Спартака-2». Параллельно прорабатываем вопрос об инфраструктуре. Решение будет в начале следующего года.