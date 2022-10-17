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    «В футбол надо играть до конца, какие могут быть отмазки?». Чалов – об обвинениях «Спартака» в несоблюдении фэйр-плей

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал ситуацию с первым голом своей команды в ворота «Спартака» в воскресном дерби.

    • ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
    • Матч завершился ничьей 2:2.

    «Я, честно сказать, не понял... Карраскаль лежал, они продолжили игру, мы отняли мяч и продолжили атаку.

    Потом они сказали, что хотели выбить мяч. Правда, до конца не понял, что это было.

    В футбол надо играть до конца, какие могут быть отмазки?» – сказал Чалов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +367

      Baggio1986 8 минут назад

      Безусловно, надо было выбить мяч в аут, но, если Спартак бы забил в данной атаке, визг был бы слышен от ЦСКА...

      0
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      Рейтинг: +7523

      Томик 1 час назад

      Главное в этом деле - не забыть свои слова.

      2
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      Рейтинг: +10842

      "supermax" > Томик 55 минут назад

      ахах...тоже верно, может и бумерангом вернуться)) ..но Зобнин и правда лоханулся тут, теперь локти кусать поздно

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      Рейтинг: +20

      SuperPav11 1 час назад

      Не понимаю визга все правильно Федя сделал и говорит.

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