«В футбол надо играть до конца, какие могут быть отмазки?». Чалов – об обвинениях «Спартака» в несоблюдении фэйр-плей

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал ситуацию с первым голом своей команды в ворота «Спартака» в воскресном дерби.

ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.

Матч завершился ничьей 2:2.

«Я, честно сказать, не понял... Карраскаль лежал, они продолжили игру, мы отняли мяч и продолжили атаку.

Потом они сказали, что хотели выбить мяч. Правда, до конца не понял, что это было.

В футбол надо играть до конца, какие могут быть отмазки?» – сказал Чалов.