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  • «В футбол надо играть до конца, какие могут быть отмазки?». Чалов – об обвинениях «Спартака» в несоблюдении фэйр-плей

«В футбол надо играть до конца, какие могут быть отмазки?». Чалов – об обвинениях «Спартака» в несоблюдении фэйр-плей

17 октября 2022, 11:39
10

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал ситуацию с первым голом своей команды в ворота «Спартака» в воскресном дерби.

  • ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
  • Матч завершился ничьей 2:2.

«Я, честно сказать, не понял... Карраскаль лежал, они продолжили игру, мы отняли мяч и продолжили атаку.

Потом они сказали, что хотели выбить мяч. Правда, до конца не понял, что это было.

В футбол надо играть до конца, какие могут быть отмазки?» – сказал Чалов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Чалов Федор
Комментарии (10)
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Томик
1665996174
Главное в этом деле - не забыть свои слова.
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Baggio1986
1666000494
Безусловно, надо было выбить мяч в аут, но, если Спартак бы забил в данной атаке, визг был бы слышен от ЦСКА...
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mahan
1666001208
Очень сильно надеюсь, что Чалов и Гайич вспомнят этот эпизод когда им будет срочно требоваться мед.помощь, а все продолжат играть. И ещё не понятно какие могут быть травмы, порой всё решают секунды. Зобнин правильно остановил игру, он по человечески относится к другим футболистам и знает, что такое тяжелые травмы по себе. А эти два стервятника ещё это вспомнят.
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ВасяК
1666010579
Вот поэтому ты чалоф,и не станешь легендой своего клуба!!!
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aaaaahhhh
1666014932
Ну-да, помню я как Веллитон до конца играл, так сожрали парня...
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ААМ
1666017672
Матч может приостановить только судья.
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