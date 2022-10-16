Чалов рассказал о своей цели в матче со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признался, что хочет забить гол в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком».
На счету форварда семь мячей в нынешнем сезоне чемпионата.
– У тебя не сидит в голове мысль – хочу побить свой личный рекорд результативности в 15 голов?
– Даже не задумываюсь об этом. Очень хотел бы забить «Спартаку», чтобы наконец-то закрыть этот гештальт. Не могу сказать, что личная статистика мне не важна, но все же результата команды главнее.
– Удивительно, что ворота красно-белых до сих пор для тебя под замком.
– Какой-то нефарт с ними. При этом в академии чуть ли не в каждой игре им забивал. Главное – не зацикливаться на этом, и мячи придут.
- Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет сегодня на «ВЭБ Арене». Начало – в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: сайт ЦСКА