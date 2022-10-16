Дрейк – главная фигура вокруг Класико: «Барса» сыграет в майке с его брендом, а он поставил огромную сумму на ее победу

Вы точно знаете, что «Барселона» сыграет в Класико с необычным титульным спонсором – изображением совы. Так выглядят футболки:

А вот этот человек – символ нового изображения на майке «Барсы»:

Это рэпер Дрейк, и клуб так отрекламирует бренд Дрейка OVO (основная специализация – музыка, и на него подписаны многие исполнители). Эта идея принадлежит Spotify, основному титульному спонсору клуба. Она заключается в пиаре основных музыкантов и певцов, связанных с компанией. Дрейк был выбран, потому что первым в истории пробил 50 млрд прослушиваний в сервисе.

А еще Дрейк засветился перед матчем благодаря огромной ставке. Благодаря «Барсе» он может выиграть около 4 млн долларов, о чем рассказал в соцсетях:

Но это не единственное условие в ставке. Вот в целом что известно вокруг темы:

Он поставил 833 тысячи долларов на экспресс;

Первое событие – победа «Арсенала» над «Лидсом»;

Второе – победа «Барселоны» над «Реалом»;

Теоретический выигрыш – 3 миллиона 900 тысяч долларов.

Дрейк обожает футбол и на публике появлялся в майках многих клубов: «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «ПСЖ», «ЛА Гэлакси», «Ливерпуль». Но любовь к «Барселоне» у него особенная:

• В 2018 году рассказывал: «Одной из первых маек в моей коллекции была именно майка «Барсы». Это подарок Лионеля Месси: он подписал ее и передал через общего знакомого».

• Известно, что Дрейк тусил с бывшими и действующими игроками «Барселоны»: пересекался на отдыхе в Майами с Антуаном Гризманном в 2019-м, пару раз его замечали в компании Жерара Пике и Коутиньо.

• Вот еще про «Барселону»: «Главное мое впечатление, связанное с футболом – эталонная «Барса» времен Пепа Гвардиолы. Я не могу сравнить ее ни с чем. Это эталон мощи и скорости. Ее можно сравнить, скорее, с каким-то природным явлением, чем с чем-то спортивным».

Текст: Илья Егоров

Фото: соцсети Дрейка, соцсети «Барселоны»