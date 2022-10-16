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    Дрейк – главная фигура вокруг Класико: «Барса» сыграет в майке с его брендом, а он поставил огромную сумму на ее победу

    Вы точно знаете, что «Барселона» сыграет в Класико с необычным титульным спонсором – изображением совы. Так выглядят футболки:

    А вот этот человек – символ нового изображения на майке «Барсы»:

    Это рэпер Дрейк, и клуб так отрекламирует бренд Дрейка OVO (основная специализация – музыка, и на него подписаны многие исполнители). Эта идея принадлежит Spotify, основному титульному спонсору клуба. Она заключается в пиаре основных музыкантов и певцов, связанных с компанией. Дрейк был выбран, потому что первым в истории пробил 50 млрд прослушиваний в сервисе.

    А еще Дрейк засветился перед матчем благодаря огромной ставке. Благодаря «Барсе» он может выиграть около 4 млн долларов, о чем рассказал в соцсетях:

    Но это не единственное условие в ставке. Вот в целом что известно вокруг темы:

    • Он поставил 833 тысячи долларов на экспресс;
    • Первое событие – победа «Арсенала» над «Лидсом»;
    • Второе – победа «Барселоны» над «Реалом»;
    • Теоретический выигрыш – 3 миллиона 900 тысяч долларов.

    Дрейк обожает футбол и на публике появлялся в майках многих клубов: «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «ПСЖ», «ЛА Гэлакси», «Ливерпуль». Но любовь к «Барселоне» у него особенная:

    • В 2018 году рассказывал: «Одной из первых маек в моей коллекции была именно майка «Барсы». Это подарок Лионеля Месси: он подписал ее и передал через общего знакомого».

    • Известно, что Дрейк тусил с бывшими и действующими игроками «Барселоны»: пересекался на отдыхе в Майами с Антуаном Гризманном в 2019-м, пару раз его замечали в компании Жерара Пике и Коутиньо.

    • Вот еще про «Барселону»: «Главное мое впечатление, связанное с футболом – эталонная «Барса» времен Пепа Гвардиолы. Я не могу сравнить ее ни с чем. Это эталон мощи и скорости. Ее можно сравнить, скорее, с каким-то природным явлением, чем с чем-то спортивным».

    Текст: Илья Егоров

    Фото: соцсети Дрейка, соцсети «Барселоны»

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 16:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +66

      basil2591 1 час назад

      ... меньше надо обращать внимание на всяких копченых провокаторов и словоблудов, вроде оного.

      0
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      Рейтинг: +5857

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Ставки зло. Когда их пропагандируют медийные люди это зло еще хуже. Мы все знаем, что буки дают втихаря за их продвижение огромные бонусы, кэшбэки и т.д. Поэтому по сути, вот этот вот просто светит хлебалом, и высоко вероятно на возмездной основе. Похож на заливную рыбу. Такая же гадость

      2
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      Рейтинг: +254

      FCSpartakM > Красногорск_Фан 2 часа назад

      Этот вот в одном своем клипе почти 1млн долларов отдал на благотворительность и просто обычным людям. Я думаю, его в какой-то подлости тупо заподазривать, чувак тупо в свое удовольствие ставит.

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      Рейтинг: +5857

      Красногорск_Фан > FCSpartakM 2 часа назад

      По совершенно официальной статистике среди отбитых игроманов процент суицида выше в 15 раз. И разбитые семьи вообще норма. Я читал классификацию игромании по МКБ и видел их достаточно. Если чувак хороший пусть плохое не рекламирует. Нельзя на двух стульях сидеть.

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