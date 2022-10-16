Акинфеев: «ЦСКА – «Спартак» – это бренд нашего футбола»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».

«Матчи со «Спартаком» для всех болельщиков и игроков – это заряд бодрости и энергии. Это всегда огонь и красота. За исключением, может быть, пары не очень хороших игр, которые получились, скажем так, тухленькими. ЦСКА – «Спартак» – это бренд российского футбола, чтобы сейчас ни говорили про другие матчи. Особняком всe равно стоит наше дерби, и так будет ещe долгие-долгие годы. Так что ждeм с нетерпением.

Никогда не говорил об ожиданиях, не буду и в этот раз. Всe показывает табло. И если команда выигрывает, то она получает максимум удовольствия от любой игры. Наша задача – сыграть строго в обороне и постараться выключить лидеров соперника из игры», – сказал Акинфеев.

Это матч за 2-е место в таблице РПЛ.

«Спартак» не побеждал на «ВЭБ Арене» в РПЛ с 2017 года.

Для обоих тренеров это 1-е главное московское дерби.

Как хорошо вы знаете историю дерби «Спартака» и ЦСКА