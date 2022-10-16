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    Акинфеев: «ЦСКА – «Спартак» – это бренд нашего футбола»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».

    «Матчи со «Спартаком» для всех болельщиков и игроков — это заряд бодрости и энергии. Это всегда огонь и красота. За исключением, может быть, пары не очень хороших игр, которые получились, скажем так, тухленькими. ЦСКА — «Спартак» — это бренд российского футбола, чтобы сейчас ни говорили про другие матчи. Особняком всe равно стоит наше дерби, и так будет ещe долгие-долгие годы. Так что ждeм с нетерпением.

    Никогда не говорил об ожиданиях, не буду и в этот раз. Всe показывает табло. И если команда выигрывает, то она получает максимум удовольствия от любой игры. Наша задача — сыграть строго в обороне и постараться выключить лидеров соперника из игры», – сказал Акинфеев.

    • Это матч за 2-е место в таблице РПЛ.
    • «Спартак» не побеждал на «ВЭБ Арене» в РПЛ с 2017 года.
    • Для обоих тренеров это 1-е главное московское дерби.

    Как хорошо вы знаете историю дерби «Спартака» и ЦСКА

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +249

      НикКин 9 минут назад

      Что цска что спартак позорище нашего футбола ну не как не Бренд

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      Рейтинг: +271

      Номэд 12 минут назад

      Вот-вот. А какие-то бмжарни там и рядом не стояли...

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