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    Сычевой рассказал, общался ли с Карпиным насчет сборной

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой поговорил о будущем.

    — Ты готов к повышению уровня зимой?

    — Пока я нахожусь здесь в «Оренбурге», я буду отдавать все силы, помогать команде. Наперед я не смотрю. Слышал ли, что кто-то интересуется мной? Какая разница, что доносится. Говорить можно все, что угодно, но по факту сейчас я тут и помогаю команде.

    — Думаешь ли про сборную?

    — Будет приятно, но пока не вызвали. Двигаемся к этому. Общался ли со мной Карпин? Не общался, значит, не пришло время.

    • Сычевой – 2-й бомбардир сезона РПЛ.
    • Это дебютный сезон в высшем дивизионе для игрока.
    • «Оренбург» идет в таблице 9-м.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    15.10.2022 23:11
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