Сычевой рассказал, общался ли с Карпиным насчет сборной

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой поговорил о будущем.
— Ты готов к повышению уровня зимой?
— Пока я нахожусь здесь в «Оренбурге», я буду отдавать все силы, помогать команде. Наперед я не смотрю. Слышал ли, что кто-то интересуется мной? Какая разница, что доносится. Говорить можно все, что угодно, но по факту сейчас я тут и помогаю команде.
— Думаешь ли про сборную?
— Будет приятно, но пока не вызвали. Двигаемся к этому. Общался ли со мной Карпин? Не общался, значит, не пришло время.
- Сычевой – 2-й бомбардир сезона РПЛ.
- Это дебютный сезон в высшем дивизионе для игрока.
- «Оренбург» идет в таблице 9-м.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»