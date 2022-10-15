Сычевой рассказал, общался ли с Карпиным насчет сборной

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой поговорил о будущем.

— Ты готов к повышению уровня зимой?

— Пока я нахожусь здесь в «Оренбурге», я буду отдавать все силы, помогать команде. Наперед я не смотрю. Слышал ли, что кто-то интересуется мной? Какая разница, что доносится. Говорить можно все, что угодно, но по факту сейчас я тут и помогаю команде.

— Думаешь ли про сборную?

— Будет приятно, но пока не вызвали. Двигаемся к этому. Общался ли со мной Карпин? Не общался, значит, не пришло время.