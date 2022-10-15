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РПЛ. «Динамо» одержало волевую победу над «Оренбургом» (3:2)

15 октября 2022, 21:22
15

«Динамо» в 13-м туре чемпионата России переиграло «Оренбург». Москвичи по ходу встречи уступали.

У гостей дубль оформил форвард Владимир Сычевой.

«Динамо» поднялось на восьмое место. «Оренбург» опустился на девятое.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Динамо (Москва) – Оренбург – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Паршивлюк, 11; 1:1 – Сычевой, 25; 1:2 – Сычевой, 52; 2:2 – Грулев, 64; 3:2 – Фернандес, 81.

«Динамо»: Шунин, Даса, Фернандес, Кутицкий, Паршивлюк, Маричаль, Фомин, Нгамале (Макаров, 57), Захарян (Лесовой, 79), Смолов (Грулев, 58), Тюкавин (Гладышев, 58).

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Капленко (Полуяхтов, 69), Печенин, Эктов, Аюпов, Вера (Ковалев, 68), Флорентин (Марин, 88), Мансилья (Воробьев, 88), Сычевой.

Предупреждения: Фернандес, 40; Маричаль, 71 – нет.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Оренбург
Комментарии (15)
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житель СПб
1665858237
Молодцы Динамо! Отличная игра! Хороший подарок Лещенко...
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Ill Ich
1665858520
Исходя из разных траекторий движения команд в последних матчах, итоговый результат даже удивил. Но что есть, то есть. Значит, Йоканович ещё немного поработает. Сама же игра держала в напряжении, было интересно.
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JTherry
1665858840
вратари в этом матче чудили не по-детски: Шунин промахнулся в центре поля по мячу, Киняйкин показывал дриблинг в своей штрафной...) Оренбург играл очень неплохо, пусть и проиграли, но - достойно проиграли...
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GreyDM
1665859075
Это не волевая победа, это галимый отскок! Игры у Динамо нет, тренерской мысли нет, да и желания играть у динамовцев не видно.
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alex1951
1665859272
Есть еще ягоды в ягодицах......)))
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ААМ
1665859432
Динамо с победой.
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FanatSerj
1665861533
Для начало пойдет, очевидно что далеко не все игроки вписаны в команду что очевидно их приходом после начала сезона. Захарян в вроде начинает потихоньку "возвращаться" из Челси )) Конечно бы хотелось побольше Лесового в игре видеть. Ещё команда бывает просто выключается и что-то непонятное творит на поле. Ну и самое "любимое" это стандарты пора бы уже хотя бы их в обороне наиграть. Но и главное результат, надо чтобы ЭТА команда начала опять в себя верить, что она может добиваться результата.
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JTherry
1665864871
админ, а что происходит с колокольчиком..???? не работает колокол - ни динь-динь..!! и уже несколько дней...(((
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zigbert
1665902274
Интересный получился матч. Победить могла любая из команд. Йоканович угадал с заменами. Динамо с победой! Просьба к администрации разобраться с колокольчиком.
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