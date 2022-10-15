РПЛ. «Динамо» одержало волевую победу над «Оренбургом» (3:2)

«Динамо» в 13-м туре чемпионата России переиграло «Оренбург». Москвичи по ходу встречи уступали.
У гостей дубль оформил форвард Владимир Сычевой.
«Динамо» поднялось на восьмое место. «Оренбург» опустился на девятое.
Россия. РПЛ. 13-й тур
Динамо (Москва) – Оренбург – 3:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Паршивлюк, 11; 1:1 – Сычевой, 25; 1:2 – Сычевой, 52; 2:2 – Грулев, 64; 3:2 – Фернандес, 81.
«Динамо»: Шунин, Даса, Фернандес, Кутицкий, Паршивлюк, Маричаль, Фомин, Нгамале (Макаров, 57), Захарян (Лесовой, 79), Смолов (Грулев, 58), Тюкавин (Гладышев, 58).
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Капленко (Полуяхтов, 69), Печенин, Эктов, Аюпов, Вера (Ковалев, 68), Флорентин (Марин, 88), Мансилья (Воробьев, 88), Сычевой.
Предупреждения: Фернандес, 40; Маричаль, 71 – нет.