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    РПЛ. «Динамо» одержало волевую победу над «Оренбургом» (3:2)

    «Динамо» в 13-м туре чемпионата России переиграло «Оренбург». Москвичи по ходу встречи уступали.

    У гостей дубль оформил форвард Владимир Сычевой.

    «Динамо» поднялось на восьмое место. «Оренбург» опустился на девятое.

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Динамо (Москва) – Оренбург – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Паршивлюк, 11; 1:1 – Сычевой, 25; 1:2 – Сычевой, 52; 2:2 – Грулев, 64; 3:2 – Фернандес, 81.

    «Динамо»: Шунин, Даса, Фернандес, Кутицкий, Паршивлюк, Маричаль, Фомин, Нгамале (Макаров, 57), Захарян (Лесовой, 79), Смолов (Грулев, 58), Тюкавин (Гладышев, 58).

    «Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Капленко (Полуяхтов, 69), Печенин, Эктов, Аюпов, Вера (Ковалев, 68), Флорентин (Марин, 88), Мансилья (Воробьев, 88), Сычевой.

    Предупреждения: Фернандес, 40; Маричаль, 71 – нет.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7868

      FanatSerj 14 минут назад

      Для начало пойдет, очевидно что далеко не все игроки вписаны в команду что очевидно их приходом после начала сезона. Захарян в вроде начинает потихоньку "возвращаться" из Челси )) Конечно бы хотелось побольше Лесового в игре видеть. Ещё команда бывает просто выключается и что-то непонятное творит на поле. Ну и самое "любимое" это стандарты пора бы уже хотя бы их в обороне наиграть. Но и главное результат, надо чтобы ЭТА команда начала опять в себя верить, что она может добиваться результата.

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      Рейтинг: +4511

      ААМ 49 минут назад

      Динамо с победой.

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      Рейтинг: +11058

      alex1951 51 минуту назад

      Есть еще ягоды в ягодицах......)))

      1
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      Рейтинг: +1255

      GreyDM 55 минут назад

      Это не волевая победа, это галимый отскок! Игры у Динамо нет, тренерской мысли нет, да и желания играть у динамовцев не видно.

      2
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      Рейтинг: +26055

      JTherry 58 минут назад

      вратари в этом матче чудили не по-детски: Шунин промахнулся в центре поля по мячу, Киняйкин показывал дриблинг в своей штрафной...) Оренбург играл очень неплохо, пусть и проиграли, но - достойно проиграли...

      2
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      Рейтинг: +193

      Ill Ich 1 час назад

      Исходя из разных траекторий движения команд в последних матчах, итоговый результат даже удивил. Но что есть, то есть. Значит, Йоканович ещё немного поработает. Сама же игра держала в напряжении, было интересно.

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      Рейтинг: +17717

      житель СПб 1 час назад

      Молодцы Динамо! Отличная игра! Хороший подарок Лещенко...

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      Рейтинг: +5074

      neim > житель СПб 1 час назад

      Мало там чего отличного было. Два раза отыгрывались на своём поле. Я бы ещё мог такое понять, если бы сегодня в гостях у Динамо был ЦСКА, Спартак, или Зенит. Но это был Оренбург !!!. Оренбург Карл !
      Да в прочим о чём это я ? Играли соседи по турнирной таблице, находящиеся в районе первого-второго места второй половины турнирной таблицы ...

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      Рейтинг: +17717

      житель СПб > neim 49 минут назад

      Ну что поделать... было много желания, активные атаки - именно это я и похвалил...

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