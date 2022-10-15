Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гилерме, Баринов и Игнатьев – в основе «Локомотива» на дерби с «Торпедо»

Гилерме, Баринов и Игнатьев – в основе «Локомотива» на дерби с «Торпедо»

15 октября 2022, 13:11
1

«Торпедо» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ.

«Торпедо»: Бабурин, Кожемякин, Шапич, Роганович, Смольников, Самсонов, Савич, Енин, Эркинов, Караев, Турищев.

«Локомотив»: Гилерме, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Кузьмичев, Баринов, Куликов, Карпукас, Игнатьев, Камано, Изидор.

  • Игра пройдет в Москве на стадионе «Лужники».
  • Начало – в 14:00 мск.
  • «Торпедо» идет на 16-м месте в таблице РПЛ, «Локо» – на 14-м.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Еще по теме:
«Была игра двух аутсайдеров». Лебеденко – о матче с «Локомотивом» 2
Худяков: «Победа над «Торпедо» – глоток воздуха для «Локомотива» 1
«Пропустили как во дворе». Талалаев – о голе «Локомотива» в ворота «Торпедо»
Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Торпедо Локомотив
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1665829491
Накуя Худякова убрали из состава. Если бы не он локомотив в каждом матче 5-7 отхватывал. Очередной виток дурости от чудо тренеров
Ответить
Главные новости
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
15:59
2
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
2
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
1
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
Решение КДК по Дивееву
13:35
16
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
7
Все новости
Все новости
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
1
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
6
Решение КДК по Дивееву
13:35
16
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
4
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
7
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
8
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
25
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
8
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
21
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
10:28
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
5
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
10:03
1
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+