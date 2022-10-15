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    Гилерме, Баринов и Игнатьев – в основе «Локомотива» на дерби с «Торпедо»

    «Торпедо» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ.

    «Торпедо»: Бабурин, Кожемякин, Шапич, Роганович, Смольников, Самсонов, Савич, Енин, Эркинов, Караев, Турищев.

    «Локомотив»: Гилерме, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Кузьмичев, Баринов, Куликов, Карпукас, Игнатьев, Камано, Изидор.

    • Игра пройдет в Москве на стадионе «Лужники».
    • Начало – в 14:00 мск.
    • «Торпедо» идет на 16-м месте в таблице РПЛ, «Локо» – на 14-м.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    36-летний Гилерме впервые сыграет в этом сезоне РПЛ
    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 13:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5840

      Красногорск_Фан 56 минут назад

      Накуя Худякова убрали из состава. Если бы не он локомотив в каждом матче 5-7 отхватывал. Очередной виток дурости от чудо тренеров

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