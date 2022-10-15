Гилерме, Баринов и Игнатьев – в основе «Локомотива» на дерби с «Торпедо»

«Торпедо» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ.
«Торпедо»: Бабурин, Кожемякин, Шапич, Роганович, Смольников, Самсонов, Савич, Енин, Эркинов, Караев, Турищев.
«Локомотив»: Гилерме, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Кузьмичев, Баринов, Куликов, Карпукас, Игнатьев, Камано, Изидор.
- Игра пройдет в Москве на стадионе «Лужники».
- Начало – в 14:00 мск.
- «Торпедо» идет на 16-м месте в таблице РПЛ, «Локо» – на 14-м.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: сайт РПЛ