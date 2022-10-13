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    Талалаев: «Не надо недооценивать интеллект футболистов. Смолов читал Шекспира на английском»

    Новый главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, чем увлекаются отдельные российские футболисты.

    «На протяжении всей жизни говорю, что мы недооцениваем интеллект и различные способности игроков. Сказка о том, что «было у отца три сына: два умных, а третий футболист», давно ушла в прошлое.

    Говорил об этом еще по тем временам, когда играл сам. У нас в «Торпедо» были люди, которые в совершенстве говорили на французском – речь о тренере Владимире Белоусове. Из моего поколения Алексей Щиголев хорошо знает иврит.

    Когда у меня была юношеская сборная 1990 года рождения с Дзагоевым, Смоловым, Шатовым, Гатаговым и другими, там были ребята, которые читали иностранную литературу в первоисточнике.

    Лично видел, как Федя Смолов читал Шекспира на английском! Так же и сейчас, в моей недавней команде. Антон Швец читает книги по психологии, которые под силу только продвинутым людям в этой области. Даже акмеологию уже начинает изучать. Что это, если не саморазвитие?

    Саша Трошечкин может побеседовать с вами на любую тему вплоть до живописи и фольклора определенных регионов. Так что не надо недооценивать уровень развития современных футболистов. Не говорю, что всех, но большинство.

    Если брать молодых чеченских игроков, то два года назад Лечи Садуллаев не так реагировал на наши замечания и те управленческие методы, которые мы использовали. Но я провел в Чечне два года и четыре месяца, и за это время футболист сделал значительный шаг вперед.

    Ислам Альсултанов – очень развитый парень, по-английски говорит на уровне выше среднего», – заявил Талалаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +350

      rac531 2 минуты назад

      А ГОГНИЕВ ХОРОВОДЫ ВОДИТ)

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      Рейтинг: +424

      Андреич 7 минут назад

      Зря говорят некоторые, что Талалаеву место только на МатчТВ.
      Хороший тренер, на мой взгляд, агрессивный футбол продвигает.
      Как мужик, по-видимому, тоже норм. Довольно жёсткий (а как без этого?), но справедливый.

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      Рейтинг: +830

      Rabinovi_ch 10 минут назад

      Карьеру Смолова очень сильно загубила Лопырева. Появись в тот момент жизни не езда гламурная, он бы был лучшим нападающим России.
      Тоже самое с Тарасовым и влиянием на него Бузовой...

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