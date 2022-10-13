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  • Талалаев: «Не надо недооценивать интеллект футболистов. Смолов читал Шекспира на английском»

Талалаев: «Не надо недооценивать интеллект футболистов. Смолов читал Шекспира на английском»

13 октября 2022, 21:20
12

Новый главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, чем увлекаются отдельные российские футболисты.

«На протяжении всей жизни говорю, что мы недооцениваем интеллект и различные способности игроков. Сказка о том, что «было у отца три сына: два умных, а третий футболист», давно ушла в прошлое.

Говорил об этом еще по тем временам, когда играл сам. У нас в «Торпедо» были люди, которые в совершенстве говорили на французском – речь о тренере Владимире Белоусове. Из моего поколения Алексей Щиголев хорошо знает иврит.

Когда у меня была юношеская сборная 1990 года рождения с Дзагоевым, Смоловым, Шатовым, Гатаговым и другими, там были ребята, которые читали иностранную литературу в первоисточнике.

Лично видел, как Федя Смолов читал Шекспира на английском! Так же и сейчас, в моей недавней команде. Антон Швец читает книги по психологии, которые под силу только продвинутым людям в этой области. Даже акмеологию уже начинает изучать. Что это, если не саморазвитие?

Саша Трошечкин может побеседовать с вами на любую тему вплоть до живописи и фольклора определенных регионов. Так что не надо недооценивать уровень развития современных футболистов. Не говорю, что всех, но большинство.

Если брать молодых чеченских игроков, то два года назад Лечи Садуллаев не так реагировал на наши замечания и те управленческие методы, которые мы использовали. Но я провел в Чечне два года и четыре месяца, и за это время футболист сделал значительный шаг вперед.

Ислам Альсултанов – очень развитый парень, по-английски говорит на уровне выше среднего», – заявил Талалаев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Талалаев Андрей
Комментарии (12)
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Rabinovi_ch
1665685594
Карьеру Смолова очень сильно загубила Лопырева. Появись в тот момент жизни не езда гламурная, он бы был лучшим нападающим России. Тоже самое с Тарасовым и влиянием на него Бузовой...
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Андреич
1665685773
Зря говорят некоторые, что Талалаеву место только на МатчТВ. Хороший тренер, на мой взгляд, агрессивный футбол продвигает. Как мужик, по-видимому, тоже норм. Довольно жёсткий (а как без этого?), но справедливый.
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rash1959
1665687765
дзагоев и иностранная литература в первоисточнике??? лучше послушаю соловьёва и сукубееву
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moskowcity-petrv
1665689700
Чтение Шекспира, на английском, не показатель высокоинтеллектуального развития.
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aaaaahhhh
1665689711
а у меня собака до 10 считать умеет.
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NewLife
1665690674
Талалаеву не надо переоценивать свой интеллект, похоже он недалек от нуля)
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Томик
1665693255
"Шекспира на английском"? Ноу вэй! А на русском хотя бы "Буратино" или, я даже не надеюсь, "Незнайка на Луне"? С каких это пор уровень интеллекта стал измеряться способностью прочитать Шекспира? А скорее всего "почитать"
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DOCTOR PENALTY
1665694022
Смолов так свою шкуру исколол, что трудно поверить в наличие там интеллекта.
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Беспонтий
1665723682
и рембрандта наизусть..
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mihail200606
1665724475
Да ладно отмазывать.. таких единицы
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