Промес рассказал, считает ли Соболева лучшим форвардом России

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался об одноклубнике Александре Соболеве.
«Я не очень заморачиваюсь из-за своей статистики в матчах с топами, хотя вроде у меня нормальная статистика. Если я не буду забивать, а команда будет выигрывать, меня это устроит.
Не могу сказать, сильнейший ли Соболев форвард «Спартака», с кем я играл, но, если он так продолжит, то мы точно сможем его назвать лучшим форвардом России. Для меня честь играть с ним, у нас замечательный дуэт», — сказал Промес.
- Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Игрок – лучший ассистент сезона РПЛ (5).
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
Источник: «Чемпионат»