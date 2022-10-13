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    Промес рассказал, считает ли Соболева лучшим форвардом России

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался об одноклубнике Александре Соболеве.

    «Я не очень заморачиваюсь из-за своей статистики в матчах с топами, хотя вроде у меня нормальная статистика. Если я не буду забивать, а команда будет выигрывать, меня это устроит.

    Не могу сказать, сильнейший ли Соболев форвард «Спартака», с кем я играл, но, если он так продолжит, то мы точно сможем его назвать лучшим форвардом России. Для меня честь играть с ним, у нас замечательный дуэт», — сказал Промес.

    • Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
    • Игрок – лучший ассистент сезона РПЛ (5).
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +521

      egor tikhonov 10 минут назад

      Саню надо в 1 тайме на лавке ,а во втором выпускать. толку от него в первом?

      0
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      Рейтинг: +1049

      шахта Заполярная 48 минут назад

      Сейчас грязные объяснят кто лучший.

      0
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      Рейтинг: +887

      Конопляных дел мастер 52 минуты назад

      Дельфину даже до Дзюбы как до Сингапура .аком! Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +6296

      Беспонтий 52 минуты назад

      а есть другие варианты?
      собокоп лучший
      ну с..ко к сожалению)

      0
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      Рейтинг: +65

      AlexanderFCSM 1 час назад

      Соболь и правда хороший сезон пока выдает, главное чтоб к весне запал и форму не растеряли, физика нравится

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