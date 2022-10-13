Промес рассказал, считает ли Соболева лучшим форвардом России

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес высказался об одноклубнике Александре Соболеве.

«Я не очень заморачиваюсь из-за своей статистики в матчах с топами, хотя вроде у меня нормальная статистика. Если я не буду забивать, а команда будет выигрывать, меня это устроит.

Не могу сказать, сильнейший ли Соболев форвард «Спартака», с кем я играл, но, если он так продолжит, то мы точно сможем его назвать лучшим форвардом России. Для меня честь играть с ним, у нас замечательный дуэт», — сказал Промес.