Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент защитника «Зенита»: «Нужно искать варианты в другом клубе РПЛ»

    Сослан Касабиев, агент защитника «Зенита» Нуралы Алипа, допустил уход игрока в другую российскую команду.

    «Понятно, что любой футболист хочет постоянно играть в основе, но Алип молодой парень, он готов конкурировать и будет доказывать свое право на место в составе тренировками и играми.

    Если ситуация с игровым временем не изменится, сценарии могут быть разными. Понятно, что для молодого, перспективного футболиста, я думаю, нужно будет искать варианты в другом клубе РПЛ.

    На него уже есть спрос, без команды он точно не останется. Но, конечно, хотелось бы закрепиться в «Зените» – команде, которая долгое время идет на первом месте, потому что именно в конкурентной среде он вырастет топовым футболистом», – сказал агент.

    • 22-летний Алип арендован до конца года у «Кайрата».
    • В этом сезоне он провел 6 матчей в составе «Зенита» (328 минут).

    Новости по теме
    Юрист объяснил, как «Зенит» может изменить легионерский статус Малкома и Клаудиньо 1
    Агент Мантуана отреагировал на желание «Зенита» включить игрока в сделку по обмену на Алберто
    Ледяхов: «Спартак» в Кубке просто порвал «Зенит» 9
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11780

      Алексей З 43 минуты назад

      Всётаки мастерство повышают играя , а не на лавке. Изначально трансфер казался , мягко говоря , станным.
      Уровень игрока не впечатляет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      Узб@гоеный 2 часа назад

      Балласт на выход. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11