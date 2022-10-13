Агент защитника «Зенита»: «Нужно искать варианты в другом клубе РПЛ»

Всётаки мастерство повышают играя , а не на лавке. Изначально трансфер казался , мягко говоря , станным.
Уровень игрока не впечатляет.
Сослан Касабиев, агент защитника «Зенита» Нуралы Алипа, допустил уход игрока в другую российскую команду.
«Понятно, что любой футболист хочет постоянно играть в основе, но Алип молодой парень, он готов конкурировать и будет доказывать свое право на место в составе тренировками и играми.
Если ситуация с игровым временем не изменится, сценарии могут быть разными. Понятно, что для молодого, перспективного футболиста, я думаю, нужно будет искать варианты в другом клубе РПЛ.
На него уже есть спрос, без команды он точно не останется. Но, конечно, хотелось бы закрепиться в «Зените» – команде, которая долгое время идет на первом месте, потому что именно в конкурентной среде он вырастет топовым футболистом», – сказал агент.
- 22-летний Алип арендован до конца года у «Кайрата».
- В этом сезоне он провел 6 матчей в составе «Зенита» (328 минут).