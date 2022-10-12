«Вопиющая несправедливость и хамство». Депутат Свищев – о позиции УЕФА по Косово

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о возможных санкциях к сборным, которые бойкотируют матчи против Косово в отборе Евро-2024.

Сборная Косово сыграет в группе отбора против Андорры, Белоруссии, Израиля, Румынии и Швейцарии.

Независимость республики не признают Румыния и Белоруссия.

«Это не просто двойные стандарты, а вопиющая несправедливость, хамство и неуважение к футболу. Ничем не отличающиеся ситуации, а результат абсолютно противоположный. Есть сербско-косовский кризис, есть российско-украинский. И что дальше?

Почему-то в одном случае наказание есть, а в другом – поощрение и подстрекательство не участвовать в матчах с российскими командами. Это просто абсолютное неуважение к футболу, игрокам и сборным.

В долгосрочной перспективе такие вещи не прощаются. Конечно, это лицемерие чиновников, которые не выдержали удар своих западных покровителей и спонсоров», – сказал Свищев.