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    В УЕФА сообщили о возможном отстранении сборных от Евро-2024 за отказ от матчей с Косово

    Стало известно, какие санкции могут быть применены к сборным, которые бойкотируют матчи против Косово в отборе Евро-2024.

    • Сборная Косово сыграет в группе отбора против Андорры, Белоруссии, Израиля, Румынии и Швейцарии.
    • Независимость республики не признают Румыния и Белоруссия.

    В ответ на запрос «Матч ТВ» УЕФА прислал выдержку из статьи 30 регламента чемпионата Европы.

    «Если ассоциация отказывается играть или несет ответственность за то, что матч не состоялся или не был сыгран полностью, контрольно‑дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА объявляет матч аннулированным для соответствующей ассоциации.

    Кроме того, если это оправдано обстоятельствами дела, УЕФА может применить к соответствующей ассоциации любые дополнительные дисциплинарные меры, включая дисквалификацию из соревнований», – говорится в регламенте.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10450

      R_a_i_n 13 минут назад

      Интересно, есть у кого-нибудь сомнения, что Белоруссия попала совершенно "случайно" в группу с Косово?

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      Рейтинг: +10450

      R_a_i_n 18 минут назад

      Гейропейский, двуличный УЕФА!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25799

      vladimir-7 23 минуты назад

      Кого-то УЕФА незаконно отстраняет от игр, а кого-то наоборот заставляет сыграть
      и приводит состряпанные нелепые статьи СВОЕГО законодательства. *****
      стандарты, действующие в Европе.

      3
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      Рейтинг: +237

      Таврида 29 минут назад

      Эталонный Этодругин от наших западный "партнеров". "Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали..."

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      BRAZILES 30 минут назад

      эко как понесло УЕФА --так скоро растеряют ряд стран

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      Рейтинг: +334

      Ollegator 31 минуту назад

      Спорт вне политики.
      Говорили они)

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