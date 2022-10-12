В УЕФА сообщили о возможном отстранении сборных от Евро-2024 за отказ от матчей с Косово

Стало известно, какие санкции могут быть применены к сборным, которые бойкотируют матчи против Косово в отборе Евро-2024.

Сборная Косово сыграет в группе отбора против Андорры, Белоруссии, Израиля, Румынии и Швейцарии.

Независимость республики не признают Румыния и Белоруссия.

В ответ на запрос «Матч ТВ» УЕФА прислал выдержку из статьи 30 регламента чемпионата Европы.

«Если ассоциация отказывается играть или несет ответственность за то, что матч не состоялся или не был сыгран полностью, контрольно‑дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА объявляет матч аннулированным для соответствующей ассоциации.

Кроме того, если это оправдано обстоятельствами дела, УЕФА может применить к соответствующей ассоциации любые дополнительные дисциплинарные меры, включая дисквалификацию из соревнований», – говорится в регламенте.