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  • В УЕФА сообщили о возможном отстранении сборных от Евро-2024 за отказ от матчей с Косово

В УЕФА сообщили о возможном отстранении сборных от Евро-2024 за отказ от матчей с Косово

12 октября 2022, 17:59
11

Стало известно, какие санкции могут быть применены к сборным, которые бойкотируют матчи против Косово в отборе Евро-2024.

  • Сборная Косово сыграет в группе отбора против Андорры, Белоруссии, Израиля, Румынии и Швейцарии.
  • Независимость республики не признают Румыния и Белоруссия.

В ответ на запрос «Матч ТВ» УЕФА прислал выдержку из статьи 30 регламента чемпионата Европы.

«Если ассоциация отказывается играть или несет ответственность за то, что матч не состоялся или не был сыгран полностью, контрольно‑дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА объявляет матч аннулированным для соответствующей ассоциации.

Кроме того, если это оправдано обстоятельствами дела, УЕФА может применить к соответствующей ассоциации любые дополнительные дисциплинарные меры, включая дисквалификацию из соревнований», – говорится в регламенте.

Источник: «Матч ТВ»
Косово Беларусь Румыния
Комментарии (11)
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Ollegator
1665587228
Спорт вне политики. Говорили они)
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BRAZILES
1665587302
эко как понесло УЕФА --так скоро растеряют ряд стран
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Таврида
1665587361
Эталонный Этодругин от наших западный "партнеров". "Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали..."
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vladimir-7
1665587720
Кого-то УЕФА незаконно отстраняет от игр, а кого-то наоборот заставляет сыграть и приводит состряпанные нелепые статьи СВОЕГО законодательства. ***** стандарты, действующие в Европе.
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R_a_i_n
1665588027
Гейропейский, двуличный УЕФА!!!
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R_a_i_n
1665588329
Интересно, есть у кого-нибудь сомнения, что Белоруссия попала совершенно "случайно" в группу с Косово?
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Fusballer
1665589820
Гейропа во всей красе.
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Gek Dement
1665596311
УЕФА и Чеферин это позорище, недоспортивная политизированная организация. Очень жалко что нет возможности создать альтернативную футбольную по настоящему спортивную организацию, по примеру бокса и некоторых других видов спорта и прикрыть эту шарашкину контору с ее ***** стандартами и расизмом против которого она на публику борется...
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Oldtrafford83
1665637079
Сериал "Вы не понимаете это другое", продолжается)) Х.УЕФА позор!!!
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