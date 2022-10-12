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  • Терюшков не даст в долг игрокам «Химок»: «Зарплаты футболистов в разы выше, чем у депутатов»

Терюшков не даст в долг игрокам «Химок»: «Зарплаты футболистов в разы выше, чем у депутатов»

12 октября 2022, 20:39

Депутат Госдумы и бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о финансовых проблемах в клубе.

— Вы ушли из «Химок» не потому, что у клуба долг перед футболистами в 300 миллионов и команда в последних 11 матчах проиграла девять раз?

— Нет, конечно, это не связано. Относительно долгов мне сложно что-либо сказать. Я в структуру управления никогда не лез. Но знаю, что клуб уже третий сезон играет в Премьер-лиге, клуб с бюджетными источниками, с основным спонсором.

Понятно, что периодически возникают какие-то кассовые разрывы, но ни разу за это время не было такого, чтобы кому-то в «Химках» не выплатили зарплату или кого-то обделили. И я не понимаю, почему так сильно это сейчас раздувается.

— Вы, как преданный болельщик «Химок» и человек довольно состоятельный, готовы дать взаймы кому-то из футболистов клуба, если обратятся?

— Мой жизненный принцип — взаймы никому никогда не давал, но никто никогда и не обращался. Если не хочешь заиметь врагов, не бери в долг и не давай взаймы. И заработные платы футболистов в разы выше, чем у депутатов.

  • Команда идет в зоне вылета РПЛ после 12 туров.
  • От тренировок с основой отстранили трех футболистов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Терюшков Роман
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