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    Кирильчева раскритиковала клубное ТВ ЦСКА. Раньше она его возглавляла

    Бывший главный редактор «ЦСКА ТВ» Катерина Кирильчева упрекнула новых медийных руководителей клуба в отсутствии креатива.

    – Как оценишь работу «ЦСКА ТВ»?

    – Если говорить конкретно о ютуб-канале, то он умер. Там теперь не выходит ничего, кроме обвязки матчей: интервью до, после, тренировка, репортаж. За полгода прирост 18 тысяч при том, что на момент санкций было больше 230 тысяч подписчиков. В двух словах: у канала нет ни лица, ни индивидуального стиля. Ты можешь включить условные «Крылья Советов» или «Сочи» – и там будет то же самое, только поменяются игроки.

    – Что изменилось после твоего ухода?

    – Ушел весь креатив. Нет ни рубрик, ни челленджей, ничего. Сам съемочный продакшн сильно сдал. Я удивлена, что ничего нового за эти полгода не появилось – ни в плане идей, ни с точки зрения съемочного процесса. У меня есть ощущение, что люди просто бросили лопаты. Зарплата капает – ОК, и так сойдет.

    • Кирильчева покинула ЦСКА зимой.
    • Сейчас она живет в Португалии.
    • Ранее Кирильчева работала на НТВ ПЛЮС, телеканале «Россия 2».

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    Источник: Metaratings

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