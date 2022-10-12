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  • Кирильчева раскритиковала клубное ТВ ЦСКА. Раньше она его возглавляла

Кирильчева раскритиковала клубное ТВ ЦСКА. Раньше она его возглавляла

12 октября 2022, 08:20
2

Бывший главный редактор «ЦСКА ТВ» Катерина Кирильчева упрекнула новых медийных руководителей клуба в отсутствии креатива.

– Как оценишь работу «ЦСКА ТВ»?

– Если говорить конкретно о ютуб-канале, то он умер. Там теперь не выходит ничего, кроме обвязки матчей: интервью до, после, тренировка, репортаж. За полгода прирост 18 тысяч при том, что на момент санкций было больше 230 тысяч подписчиков. В двух словах: у канала нет ни лица, ни индивидуального стиля. Ты можешь включить условные «Крылья Советов» или «Сочи» – и там будет то же самое, только поменяются игроки.

– Что изменилось после твоего ухода?

– Ушел весь креатив. Нет ни рубрик, ни челленджей, ничего. Сам съемочный продакшн сильно сдал. Я удивлена, что ничего нового за эти полгода не появилось – ни в плане идей, ни с точки зрения съемочного процесса. У меня есть ощущение, что люди просто бросили лопаты. Зарплата капает – ОК, и так сойдет.

  • Кирильчева покинула ЦСКА зимой.
  • Сейчас она живет в Португалии.
  • Ранее Кирильчева работала на НТВ ПЛЮС, телеканале «Россия 2».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (2)
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JTherry
1665557092
"наташка" стерла в порошок пони-ТВ...)
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Mityai90
1665557536
Наташа, сиди со своим креативом в турции. То что ты делала было редкостное гоBНище и испанский стыд.
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