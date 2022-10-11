Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-игрок «Динамо» Чернышов раскритиковал клуб из-за назначения Йокановича

Экс-игрок «Динамо» Чернышов раскритиковал клуб из-за назначения Йокановича

11 октября 2022, 23:02

Бывший футболист сборной России и «Динамо» Андрей Чернышов раскритиковал назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера московского клуба.

«Динамо» в конце сезона выбрало Йокановича, а почему никто не обратил внимание в прошлом на игрока бело-голубых Бородюка, который в том сезоне вывел «Торпедо» в РПЛ?

Бувач в своем интервью сказал, что не приглашает в клуб русских тренеров, потому что они все завязаны с агентами. А он сам не завязан с агентами? Он сначала привозит тренера из Германии, потому что знает тот рынок, теперь привозит специалиста своей национальности.

Я бы понял, если бы он сказал, что российские тренеры слабые по своей сущности. Но это нормально, когда у тренера есть агент, у всех специалистов есть агент. Он не хочет, чтобы наши тренеры общались с агентами, чтобы они приводили своих игроков.

Бувач желает, чтобы у него была полнота власти в «Динамо». Это звучит не очень красиво и руководству нужно обратить на это внимание», – сказал Чернышов.

  • 54-летний серб возглавил команду в середине июня вместо Сандро Шварца.
  • Динамовцы набрали 17 очков в 12 турах и занимают 9-е место в таблице РПЛ.

Еще по теме:
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы 3
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте» 3
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Йоканович Славиша
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
1
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
Решение КДК по Дивееву
13:35
10
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
3
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
4
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
15
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
21
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
8
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
20
Все новости
Все новости
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
2
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
14
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
7
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
21
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
8
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
20
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
10:28
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
5
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
10:03
1
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
3
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
09:25
4
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
7
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
6
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
2
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
5
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+