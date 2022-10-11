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    Экс-игрок «Динамо» Чернышов раскритиковал клуб из-за назначения Йокановича

    Бывший футболист сборной России и «Динамо» Андрей Чернышов раскритиковал назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера московского клуба.

    «Динамо» в конце сезона выбрало Йокановича, а почему никто не обратил внимание в прошлом на игрока бело-голубых Бородюка, который в том сезоне вывел «Торпедо» в РПЛ?

    Бувач в своем интервью сказал, что не приглашает в клуб русских тренеров, потому что они все завязаны с агентами. А он сам не завязан с агентами? Он сначала привозит тренера из Германии, потому что знает тот рынок, теперь привозит специалиста своей национальности.

    Я бы понял, если бы он сказал, что российские тренеры слабые по своей сущности. Но это нормально, когда у тренера есть агент, у всех специалистов есть агент. Он не хочет, чтобы наши тренеры общались с агентами, чтобы они приводили своих игроков.

    Бувач желает, чтобы у него была полнота власти в «Динамо». Это звучит не очень красиво и руководству нужно обратить на это внимание», – сказал Чернышов.

    • 54-летний серб возглавил команду в середине июня вместо Сандро Шварца.
    • Динамовцы набрали 17 очков в 12 турах и занимают 9-е место в таблице РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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