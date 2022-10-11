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  • Канчельскис назвал возможную причину отстранения трех игроков «Химок»

Канчельскис назвал возможную причину отстранения трех игроков «Химок»

11 октября 2022, 13:00
2

Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис предположил, почему главный тренер «Химок» Спартак Гогниев убрал из состава капитана Дмитрия Тихого, защитника Брайана Идову и хавбека Илью Камышева.

«Тренеру виднее. Он отвечает за результаты. Таково его решение. Мы не можем знать, почему отстранили основных игроков: плохая игра, плохие кондиции или какие-то другие мысли.

Может, они в раздевалке поругались. А может, тренер делает какую-то профилактику. Тренер делает выводы и должен за свои решения отвечать: сказать, почему он так поступает.

Агент Идову сказал, что Брайн не понимает, почему его отстранили? Агенту всегда будет непонятно, почему его футболист не играет. Пускай выясняет отношения с главным тренером, идeт к нему и задаeт вопросы: почему и как? Агент для того и существует, чтобы решать такие вопросы», — сказал Канчельскис.

  • «Химки» назначили Гогниева 2 сентября.
  • Клуб при Гогниеве потерпел 6 поражений и однажды сыграл вничью.
  • «Химки» идут на 15-м месте в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Канчельскис Андрей
Комментарии (2)
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derrik2000
1665485482
"Канчельскис назвал возможную причину отстранения трех игроков «Химок»" И что он такое "сказал"??? А ничего! ))) Это и так все понимают: "Бунт на корабле??? Всех заарестовать, а потом расстрелять!!!" ))) Действия Гогниева мне напоминают мечущегося на пожаре жильца горящей квартиры. Посмотрим, что в этом туре Химки ВЫДАДУТ.
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DOCTOR PENALTY
1665487868
Это первый шаг Гогниева на выход.
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