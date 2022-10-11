Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Канчельскис назвал возможную причину отстранения трех игроков «Химок»

    Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис предположил, почему главный тренер «Химок» Спартак Гогниев убрал из состава капитана Дмитрия Тихого, защитника Брайана Идову и хавбека Илью Камышева.

    «Тренеру виднее. Он отвечает за результаты. Таково его решение. Мы не можем знать, почему отстранили основных игроков: плохая игра, плохие кондиции или какие-то другие мысли.

    Может, они в раздевалке поругались. А может, тренер делает какую-то профилактику. Тренер делает выводы и должен за свои решения отвечать: сказать, почему он так поступает.

    Агент Идову сказал, что Брайн не понимает, почему его отстранили? Агенту всегда будет непонятно, почему его футболист не играет. Пускай выясняет отношения с главным тренером, идeт к нему и задаeт вопросы: почему и как? Агент для того и существует, чтобы решать такие вопросы», — сказал Канчельскис.

    • «Химки» назначили Гогниева 2 сентября.
    • Клуб при Гогниеве потерпел 6 поражений и однажды сыграл вничью.
    • «Химки» идут на 15-м месте в РПЛ.

    Новости по теме
    В профсоюзе футболистов считают, что «Химки» пытаются выдавить игроков из-за финансовых проблем 1
    Агент Идову: «Брайан не понимает, почему его отстранили от тренировок с «Химками» 1
    Юран ответил на вопрос, проклял ли он «Химки» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23308

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Это первый шаг Гогниева на выход.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20152

      derrik2000 2 часа назад

      "Канчельскис назвал возможную причину отстранения трех игроков «Химок»"

      И что он такое "сказал"???
      А ничего! ))) Это и так все понимают: "Бунт на корабле??? Всех заарестовать, а потом расстрелять!!!" )))
      Действия Гогниева мне напоминают мечущегося на пожаре жильца горящей квартиры.
      Посмотрим, что в этом туре Химки ВЫДАДУТ.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11