"Канчельскис назвал возможную причину отстранения трех игроков «Химок»"

Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис предположил, почему главный тренер «Химок» Спартак Гогниев убрал из состава капитана Дмитрия Тихого, защитника Брайана Идову и хавбека Илью Камышева.

«Тренеру виднее. Он отвечает за результаты. Таково его решение. Мы не можем знать, почему отстранили основных игроков: плохая игра, плохие кондиции или какие-то другие мысли.

Может, они в раздевалке поругались. А может, тренер делает какую-то профилактику. Тренер делает выводы и должен за свои решения отвечать: сказать, почему он так поступает.

Агент Идову сказал, что Брайн не понимает, почему его отстранили? Агенту всегда будет непонятно, почему его футболист не играет. Пускай выясняет отношения с главным тренером, идeт к нему и задаeт вопросы: почему и как? Агент для того и существует, чтобы решать такие вопросы», — сказал Канчельскис.