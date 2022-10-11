Малком: «Цель «Зенита» – разместить на эмблеме вторую чемпионскую звезду»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о цели клуба из Петербурга.

«Мне кажется, мы с каждым днем и каждым советом главного тренера как команда становимся всe сильнее. И ведь это фантастика, что за 12 матчей мы не проиграли ни одного и пропустили при этом всего 5 мячей.

Это очень немного, это показатель того, что «Зенит» хорошо работает и в защите, и в атаке. Забили ведь тоже немало (33 мяча – прим. «Бомбардира»).

Нам надо продолжать в том же духе. Тем более у всех есть совершенно понятная цель – в конце сезона разместить на клубной эмблеме вторую чемпионскую звезду. Считаю, у нас всe для этого есть.

Каждый из нас – я, Клаудиньо, Мостовой, Бакаев и другие – стараемся помогать команде, отрабатывая и в обороне, и в атаке. Мне кажется, в нынешнем сезоне это особенно видно. А в целом, это результат тренировочной работы», – сказал Малком.