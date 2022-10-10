Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юран оценил шансы «Спартака» побороться за чемпионство с «Зенитом»

Юран оценил шансы «Спартака» побороться за чемпионство с «Зенитом»

10 октября 2022, 14:29
5

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался о борьбе «Спартака» с «Зенитом» за победу в РПЛ.

«Спартаку» будет сложно навязать борьбу «Зениту» за чемпионство, если оценивать их игру в первом тайме матча с «Крыльями Советов». Забей Самара два своих момента, один из которых стопроцентный, не очень понятно, как всe могло бы закончиться. Во втором тайме самарцы физически чуть подсели.

Шансы составить конкуренцию есть, но чуть понятнее станет после дерби с ЦСКА. По матчам с «Оренбургом» и «Факелом» нельзя однозначно рассуждать. Взять даже победу над «Зенитом» – это Кубок, а чемпионат есть чемпионат», – сказал Юран.

  • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.
  • 16 октября клуб сыграет против ЦСКА.

Еще по теме:
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак» 3
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак» 1
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Юран Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
gor77
1665401830
Бомбардир! )))))))))))) Продолжайте "радовать!))))))))))))))))))) "Бывший тренер «Химок» Сергей Семак высказался..."" "...чемпионат есть чемпионат», — сказал Юран."
Ответить
Persona_non_Grata
1665404437
Побороться с Зенитом сможет только Зенит - если сами не просрут никто и близко не сможет конкурировать, УВЫ !!!((( Такова реальность, ну или если ВДРУГ бразильская когорта забастует ...
Ответить
derrik2000
1665404556
"Спартаку» будет сложно навязать борьбу «Зениту» за чемпионство, если оценивать их игру в первом тайме матча с «Крыльями Советов». Забей Самара два своих момента, один из которых стопроцентный, не очень понятно, как всe могло бы закончиться. Во втором тайме самарцы физически чуть подсели." Очень правильный "разбор полётов". А с учётом того "наследия", что оставил Федун, т. е. пустой скамейки запасных (Рыбусь, Маслов, Рассказов, Мевля, Чернов не в счёт - они просто шабашники) какое на хрен "бороться за чемпионство"??? Спартаку бы в следующем матче ЦСКА обыграть. Именно ОБЫГРАТЬ, а не "счёт на табло", хотя он, как следствие ИГРЫ, подразумевается.
Ответить
rash1959
1665408679
Вчера у чердака слушал этого "бывшего", двух слов не может связать, глаза как-будто стекломоем залиты. Правильно его вытуривали отовсюду.
Ответить
Главные новости
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
Решение КДК по Дивееву
13:35
8
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
3
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
14
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
21
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
7
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
20
Все новости
Все новости
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
2
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
14
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
7
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
21
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
7
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
20
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
10:28
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
5
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
10:03
1
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
3
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
09:25
4
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
7
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
6
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
2
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
5
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
1
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+