Юран оценил шансы «Спартака» побороться за чемпионство с «Зенитом»

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался о борьбе «Спартака» с «Зенитом» за победу в РПЛ.

«Спартаку» будет сложно навязать борьбу «Зениту» за чемпионство, если оценивать их игру в первом тайме матча с «Крыльями Советов». Забей Самара два своих момента, один из которых стопроцентный, не очень понятно, как всe могло бы закончиться. Во втором тайме самарцы физически чуть подсели.

Шансы составить конкуренцию есть, но чуть понятнее станет после дерби с ЦСКА. По матчам с «Оренбургом» и «Факелом» нельзя однозначно рассуждать. Взять даже победу над «Зенитом» – это Кубок, а чемпионат есть чемпионат», – сказал Юран.