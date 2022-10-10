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    Юран оценил шансы «Спартака» побороться за чемпионство с «Зенитом»

    Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался о борьбе «Спартака» с «Зенитом» за победу в РПЛ.

    «Спартаку» будет сложно навязать борьбу «Зениту» за чемпионство, если оценивать их игру в первом тайме матча с «Крыльями Советов». Забей Самара два своих момента, один из которых стопроцентный, не очень понятно, как всe могло бы закончиться. Во втором тайме самарцы физически чуть подсели.

    Шансы составить конкуренцию есть, но чуть понятнее станет после дерби с ЦСКА. По матчам с «Оренбургом» и «Факелом» нельзя однозначно рассуждать. Взять даже победу над «Зенитом» – это Кубок, а чемпионат есть чемпионат», – сказал Юран.

    • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.
    • 16 октября клуб сыграет против ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5741

      rash1959 41 минуту назад

      Вчера у чердака слушал этого "бывшего", двух слов не может связать, глаза как-будто стекломоем залиты. Правильно его вытуривали отовсюду.

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      Рейтинг: +10

      roosylat 1 час назад

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      Рейтинг: +20144

      derrik2000 1 час назад

      "Спартаку» будет сложно навязать борьбу «Зениту» за чемпионство, если оценивать их игру в первом тайме матча с «Крыльями Советов». Забей Самара два своих момента, один из которых стопроцентный, не очень понятно, как всe могло бы закончиться. Во втором тайме самарцы физически чуть подсели."

      Очень правильный "разбор полётов".
      А с учётом того "наследия", что оставил Федун, т. е. пустой скамейки запасных (Рыбусь, Маслов, Рассказов, Мевля, Чернов не в счёт - они просто шабашники) какое на хрен "бороться за чемпионство"??? Спартаку бы в следующем матче ЦСКА обыграть. Именно ОБЫГРАТЬ, а не "счёт на табло", хотя он, как следствие ИГРЫ, подразумевается.

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      Рейтинг: +19258

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Побороться с Зенитом сможет только Зенит - если сами не просрут никто и близко не сможет конкурировать, УВЫ !!!((( Такова реальность, ну или если ВДРУГ бразильская когорта забастует ...

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      Рейтинг: +11726

      Алексей З 2 часа назад

      Завистники, мечтающие потренеровать Спартак, вам хоть ссы в глаза вы будете отрицать очевидные вещи.
      Зная какой будет ответ вас и спрашмвают о Спартаке.
      Ростов и ЦСКА так же проиграли Зениту , но всех интересует только Спартак.

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      Рейтинг: +1727

      gor77 2 часа назад

      Бомбардир! ))))))))))))
      Продолжайте "радовать!)))))))))))))))))))
      "Бывший тренер «Химок» Сергей Семак высказался...""
      "...чемпионат есть чемпионат», — сказал Юран."

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      Рейтинг: +15730

      Fusballer > gor77 2 часа назад

      Ахаха, ну да)))

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