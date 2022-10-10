Созин считает, что в РПЛ нужно добавить две команды из Белоруссии

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин выступил за расширение РПЛ.

«Больше классных матчей нужно в РПЛ. Поэтому стоит добавить две команды из Беларуси. Да, я был против расширения лиги, но в связи с событиями в мире, я думаю, что в Европу наши команды вернуться нескоро.

Так что теперь я готов сказать, что поменял позицию – количество классных матчей стоит увеличивать за счет классных команд, чтобы интерес к турниру не спадал.

Команды из регионов могут не потянуть по финансам, хотя у нас и есть «Рубин» и «Арсенал», готовые к РПЛ, но вариант с двумя клубами из Беларуси вполне возможно рассмотреть. Так как в переход в Азию я совсем не верю», — сказал Созин.