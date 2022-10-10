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    Хави прокомментировал минимальную победу «Барселоны» над «Сельтой»

    Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги выигранного матча восьмого тура Примеры против «Сельты».

    • Каталонцы победили со счетом 1:0.
    • Команда лидирует в чемпионате Испании.
    • Следующий соперник – «Реал».

    «Нужно быть самокритичными и прибавлять. До перерыва мы играли хорошо. Матч можно было завершить, если бы удалось забить еще один гол.

    Во втором тайме нам было непросто. Перестал работать высокий прессинг. Возможно, из-за усталости.

    Соперник стал сильнее и получил три реальных голевых момента в последние десять минут. Это победа, но еще многое предстоит улучшить», – сказал Хави.

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    Источник: Marca

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1075

      Александр52 9 минут назад

      Эй модераторы !!!??? Прошу пояснить, почему опять 5 звёздочек. Ну придумайте этому мальчику новое имя или в свой программе что ни будь подкрутите.

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      Рейтинг: +1075

      Александр52 12 минут назад

      Странно, написал *****, а в тексте для публикации выскочили 5 звёздочек. К чему бы это, это же имя, а не ругательство, так его мама с папой назвали.

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      Рейтинг: +1075

      Александр52 15 минут назад

      Товарищ Хави лукавит. Барса играла отвратительно. В ней реально на сегодня только один лидер, он и тащил игру в первом тайме, это молодой парень по имени ***** и всё. Нет у него команды, и места все вакантны. И когда он говорит, что для Месси у него в основном составе места нет, и для него ( для Месси) только варианты подмены, и не более, так это его признание в том , что он Месси не ждёт и не хочет его возвращения. В Барсе согласия нет, команды по факту нет, её точно ждёт очередной провал в этом году, а по тому, что там большинство варягов, а свои старички устали и уже не рвут на себе тельняшку за победу. Чтобы вернулся Месси из команды должны уйти Пике, Альба и сам Хави.

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