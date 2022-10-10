Хави прокомментировал минимальную победу «Барселоны» над «Сельтой»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги выигранного матча восьмого тура Примеры против «Сельты».

Каталонцы победили со счетом 1:0.

Команда лидирует в чемпионате Испании.

Следующий соперник – «Реал».

«Нужно быть самокритичными и прибавлять. До перерыва мы играли хорошо. Матч можно было завершить, если бы удалось забить еще один гол.

Во втором тайме нам было непросто. Перестал работать высокий прессинг. Возможно, из-за усталости.

Соперник стал сильнее и получил три реальных голевых момента в последние десять минут. Это победа, но еще многое предстоит улучшить», – сказал Хави.