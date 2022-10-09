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    Абаскаль рассказал о плохом самочувствии во время матча «Спартак» – «Крылья»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий после победы над «Крыльями Советов» (5:2) в матче 12-го тура РПЛ.

    «У меня сел голос, на днях была температура, плохо себя чувствую. Постарался максимально выложиться в матче, чтобы поддерживать ребят.

    Начало получилось неожиданным, пропустили гол. Мы понимали сильные стороны соперника, «Крылья» хорошо используют пространство. После пропущенного гола «Спартак» показал характер, уверенность в собственных силах. Лучше в таких матчах пропустить быстро, чтобы потом было время отыграться. Благодарю ребят за эту игру», – сказал Абаскаль.

    • «Спартак» поднялся на второе место в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.
    • 16 октября клуб сыграет против ЦСКА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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