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    Булыкин: «Для «Локомотива» позор быть в зоне стыков»

    Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию в команде.

    «Не было видно большой самоотдачи от футболистов, чтобы исправить ситуацию в игре против «Сочи» (0:4). В обороне ошибались, Даниил Худяков даже ошибся в таком моменте, в каком до этого выручал, что и привело к такому разгрому.

    «Локомотив» с таким составом и бюджетов в стыках – это позор. Я бы перед началом сезона не мог такое ожидать, что команда будет в стыковых зонах. Все говорили, что с такими футболистами будут биться за медали, но оказалось всe очень плохо», – сказал Булыкин.

    • «Локомотив» после поражения от «Сочи» в 12-м туре РПЛ уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.
    • Москвичи идут в РПЛ 14-ми.
    • У команды 5 поражений в РПЛ подряд.

    Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

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    Источник: Metaratings

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