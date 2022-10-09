Булыкин: «Для «Локомотива» позор быть в зоне стыков»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию в команде.

«Не было видно большой самоотдачи от футболистов, чтобы исправить ситуацию в игре против «Сочи» (0:4). В обороне ошибались, Даниил Худяков даже ошибся в таком моменте, в каком до этого выручал, что и привело к такому разгрому.

«Локомотив» с таким составом и бюджетов в стыках – это позор. Я бы перед началом сезона не мог такое ожидать, что команда будет в стыковых зонах. Все говорили, что с такими футболистами будут биться за медали, но оказалось всe очень плохо», – сказал Булыкин.

«Локомотив» после поражения от «Сочи» в 12-м туре РПЛ уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

Москвичи идут в РПЛ 14-ми.

У команды 5 поражений в РПЛ подряд.

Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром