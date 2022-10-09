Булыкин: «Для «Локомотива» позор быть в зоне стыков»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал ситуацию в команде.
«Не было видно большой самоотдачи от футболистов, чтобы исправить ситуацию в игре против «Сочи» (0:4). В обороне ошибались, Даниил Худяков даже ошибся в таком моменте, в каком до этого выручал, что и привело к такому разгрому.
«Локомотив» с таким составом и бюджетов в стыках – это позор. Я бы перед началом сезона не мог такое ожидать, что команда будет в стыковых зонах. Все говорили, что с такими футболистами будут биться за медали, но оказалось всe очень плохо», – сказал Булыкин.
- «Локомотив» после поражения от «Сочи» в 12-м туре РПЛ уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.
- Москвичи идут в РПЛ 14-ми.
- У команды 5 поражений в РПЛ подряд.
Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром
Источник: Metaratings