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    Федотов упрекнул Левникова в неназначенном пенальти в матче с «Динамо»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не в полной мере доволен судейством в матче 12-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

    «Момент с Федором Чаловым в штрафной мы посмотрели. Наша субъективная оценка — это пенальти, но скажут, что это недостаточный контакт. Имеем контакт, имеем карточку нашему игроку, не имеем пенальти — имеем ничью.

    Ребята приложили массу стараний и мастерства. Если будем продолжать так играть, очки придут», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +73

      То ли ещё будет 1 минуту назад

      Ну какой же это пенальти? Не надо выдавать желаемое за действительное. Нельзя же штрафовать за каждое касание, иначе это будет уже не футбол, а балет.

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