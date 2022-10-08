Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федотов упрекнул Левникова в неназначенном пенальти в матче с «Динамо»

Федотов упрекнул Левникова в неназначенном пенальти в матче с «Динамо»

8 октября 2022, 19:24
5

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не в полной мере доволен судейством в матче 12-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

«Момент с Федором Чаловым в штрафной мы посмотрели. Наша субъективная оценка – это пенальти, но скажут, что это недостаточный контакт. Имеем контакт, имеем карточку нашему игроку, не имеем пенальти – имеем ничью.

Ребята приложили массу стараний и мастерства. Если будем продолжать так играть, очки придут», – сказал Федотов.

Еще по теме:
Норманн выбыл на месяц из-за травмы в матче с ЦСКА
«Похоже на дворовый футбол». Гаврилов – о матче ЦСКА – «Динамо» 3
Фигуристка Трусова убегала от журналистов перед матчем ЦСКА – «Динамо» 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Федотов Владимир Левников Кирилл
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spalmer
1665254636
Чалов то сам в это пенку не поверил и не просил ее, хоть и пнули его по ноге. Там были до этого эпизодики, где явно нырял и там как то логичнее желтую ему было дать. Но меня больше удивило решение с нарушением по Мойзесу. Опять же с Сазоновым: https://skr.sh/sGJRp4ck7Pz https://skr.sh/sGJorp3ebs4 Ну т.е. его прст посадили на бедро, при этом полностью обхватили рукой
Ответить
RUSARM
1665255058
А Левников то откуда?? в смысле города-вот и все ясно,понятно!!!
Ответить
paracetamol
1665257920
Твой чалый стал валиться как только вошел в штрафную. Стыдуха, правильно ему карту показали!
Ответить
житель СПб
1665261219
ЖК можно было бы и отменить - после просмотра на ВАР. А пенальти давать не стоило. Слишком незначительный контакт. А Федотов... очень быстро как человек стал портиться. Хотелось бы думать, что ЦСКА может играть не только при поставленных в его пользу пенальти. Но пока - не получается...
Ответить
Главные новости
Решение КДК по Дивееву
13:35
5
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
2
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
13
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
9
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
19
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
5
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
20
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
4
Все новости
Все новости
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
4
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
19
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
4
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
20
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
10:28
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
3
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
10:03
1
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
3
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
09:25
4
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
7
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
6
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
2
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
5
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
1
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
2
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
11
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+