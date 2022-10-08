Федотов упрекнул Левникова в неназначенном пенальти в матче с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не в полной мере доволен судейством в матче 12-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

«Момент с Федором Чаловым в штрафной мы посмотрели. Наша субъективная оценка – это пенальти, но скажут, что это недостаточный контакт. Имеем контакт, имеем карточку нашему игроку, не имеем пенальти – имеем ничью.

Ребята приложили массу стараний и мастерства. Если будем продолжать так играть, очки придут», – сказал Федотов.