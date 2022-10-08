Хомуха назвал команду, которая может «бросить перчатку» «Зениту»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха верит, что команда поборется за чемпионство в РПЛ.

«Если игроки «Зенита» снизят темп набора очков – шанс появится. Мы видели, что на старте сезона подопечные Сергея Семака всe же допускали осечки, разойдясь миром с «Химками» и «Ахматом». В таком случае москвичи могут приблизиться. Матч между оппонентами в Питере продемонстрировал: ЦСКА по силам бросить перчатку «Зениту», – сказал Хомуха.