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    Хомуха назвал команду, которая может «бросить перчатку» «Зениту»

    Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха верит, что команда поборется за чемпионство в РПЛ.

    «Если игроки «Зенита» снизят темп набора очков – шанс появится. Мы видели, что на старте сезона подопечные Сергея Семака всe же допускали осечки, разойдясь миром с «Химками» и «Ахматом». В таком случае москвичи могут приблизиться. Матч между оппонентами в Питере продемонстрировал: ЦСКА по силам бросить перчатку «Зениту», – сказал Хомуха.

    • В лайв-режиме ЦСКА отстает от «Зенита» на 6 очков.
    • «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.
    • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 17:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +503

      кaстрюлька 1 час назад

      Хумаха забухал. С Торпедо разберитесь сначала

      1
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      Рейтинг: +4487

      ААМ 1 час назад

      А матч с Динамо, что показал?

      1
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