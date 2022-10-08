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    Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Факелом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результате матча 12-го тура РПЛ против «Факела».

    • Команды сыграли вничью – 1:1.
    • Петербуржцы потеряли очки в чемпионате впервые с 6 августа.
    • У них 2 победы в 5 последних матчах.

    – Будете рассматривать футболистов «Факела» в трансферное окно?

    – По сегодняшней игре можно только защитников посмотреть. У «Факела» был настрой на игру. А что касается игровых качеств, сложно говорить. Нужна стабильность.

    Если кто‑то будет прогрессировать, конечно, предложения не обойдут их стороной.

    – Нет ощущения, что два очка потеряли, упустили, недооценивая хозяев поля?

    – Нет, конечно, какая недооценка? К сожалению, играть тонко на таком поле сложно.

    – Мягкое?

    – Да, оно «едет» невозможно. То, что могли, сделали. Обороняться на поле проще, чем создавать.

    Сама игра, за исключением нескольких моментов, меня устроила. У «Факела» была задача защищать ворота.

    Кубковый матч был проще. Мы играли дома, поле было лучше. Тогда мы забили со стандартов. Сегодня шикарные розыгрыши, но не забили.

    – Было поражение от «Спартака», теперь ничья с «Факелом». Можно говорить о спаде?

    – Я не думаю, (была) хорошая победа над «Ростовом». Сегодня играли хорошо. Качеством игры на таком поле удовлетворен.

    Ни одна команда, даже «Реал», не обходится без потери очков. Нам нужно более стабильно пройти турнир.

    Никакого спада не вижу. Всe идет нормально для нас.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +455

      egor tikhonov 41 минуту назад

      плохому тренеру поля мешают...(новая-старая поговорка)

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      Рейтинг: +4487

      ААМ 1 час назад

      Семак в этом случае прав

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      Рейтинг: +17647

      житель СПб 2 часа назад

      Против автобуса играть непросто. 79% владения. Ничего, бывает.

      0
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      Рейтинг: +6174

      Добрый Бобер 2 часа назад

      Вот поэтому я никогда не ставлю на игры "Зенита" - никогда не знаешь какую игру они сдадут аутсайдеру в угоду букмекерам.

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