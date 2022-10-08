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Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Факелом»

8 октября 2022, 16:57
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результате матча 12-го тура РПЛ против «Факела».

  • Команды сыграли вничью – 1:1.
  • Петербуржцы потеряли очки в чемпионате впервые с 6 августа.
  • У них 2 победы в 5 последних матчах.

– Будете рассматривать футболистов «Факела» в трансферное окно?

– По сегодняшней игре можно только защитников посмотреть. У «Факела» был настрой на игру. А что касается игровых качеств, сложно говорить. Нужна стабильность.

Если кто‑то будет прогрессировать, конечно, предложения не обойдут их стороной.

– Нет ощущения, что два очка потеряли, упустили, недооценивая хозяев поля?

– Нет, конечно, какая недооценка? К сожалению, играть тонко на таком поле сложно.

– Мягкое?

– Да, оно «едет» невозможно. То, что могли, сделали. Обороняться на поле проще, чем создавать.

Сама игра, за исключением нескольких моментов, меня устроила. У «Факела» была задача защищать ворота.

Кубковый матч был проще. Мы играли дома, поле было лучше. Тогда мы забили со стандартов. Сегодня шикарные розыгрыши, но не забили.

– Было поражение от «Спартака», теперь ничья с «Факелом». Можно говорить о спаде?

– Я не думаю, (была) хорошая победа над «Ростовом». Сегодня играли хорошо. Качеством игры на таком поле удовлетворен.

Ни одна команда, даже «Реал», не обходится без потери очков. Нам нужно более стабильно пройти турнир.

Никакого спада не вижу. Всe идет нормально для нас.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Зенит Семак Сергей
Комментарии (5)
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Добрый Бобер
1665239249
Вот поэтому я никогда не ставлю на игры "Зенита" - никогда не знаешь какую игру они сдадут аутсайдеру в угоду букмекерам.
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житель СПб
1665240552
Против автобуса играть непросто. 79% владения. Ничего, бывает.
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ААМ
1665243339
Семак в этом случае прав
Ответить
zigbert
1665256077
Спада в игре конечно нет но недооценка таких соперников просматривается.
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