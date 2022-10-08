РПЛ. «Факел» отобрал очки у лидирующего «Зенита»

В 12-м туре чемпионата России «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Факелом» – 1:1.

Оба гола были забиты в первом тайме – отличились Георгий Гонгадзе и Малком.

«Зенит» потерял очки в РПЛ впервые с 6 августа. Петербуржцы продолжают лидировать в лиге.

«Факел», набрав одно очко, догнал идущий на 12-м месте «Урал».

Россия. РПЛ. 12-й тур

Факел (Воронеж) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гонгадзе, 12; 1:1 – Малком, 28.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев (Магаль, 69), Шляков (Мастерной, 46), Мендель, Квеквескири (Максимов, 77), Аппаев, Гонгадзе (Дмитриев, 62).

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Бакаев, 86), Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Барриос, Вендел (Мантуан, 86), Клаудиньо (Мостовой, 79), Малком, Кассьерра (Ерохин, 79).

Предупреждение: Суслов, 37 – нет.

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