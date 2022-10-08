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РПЛ. «Факел» отобрал очки у лидирующего «Зенита»

8 октября 2022, 15:56
47

В 12-м туре чемпионата России «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Факелом» – 1:1.

Оба гола были забиты в первом тайме – отличились Георгий Гонгадзе и Малком.

«Зенит» потерял очки в РПЛ впервые с 6 августа. Петербуржцы продолжают лидировать в лиге.

«Факел», набрав одно очко, догнал идущий на 12-м месте «Урал».

Россия. РПЛ. 12-й тур

Факел (Воронеж) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гонгадзе, 12; 1:1 – Малком, 28.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев (Магаль, 69), Шляков (Мастерной, 46), Мендель, Квеквескири (Максимов, 77), Аппаев, Гонгадзе (Дмитриев, 62).

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Бакаев, 86), Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Барриос, Вендел (Мантуан, 86), Клаудиньо (Мостовой, 79), Малком, Кассьерра (Ерохин, 79).

Предупреждение: Суслов, 37 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Зенит
Комментарии (47)
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R_a_i_n
1665233842
Упс...
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derrik2000
1665233958
Выдохнул только после финального свистка... ))) Факел - КОМАНДА!
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Красногорск_Фан
1665233964
Вот я и говорю уже который раз что зенит чем дальше тем больше превращается в домашнюю команду. На выезде то факел, то Химки берут очки. То Спартак доминирует и унижает. Зато дома прям огонь.
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NewLife
1665234228
Интересно было бы посмотреть платежную ведомость блеклых, Кухуян в ней под своей фамилией или под псевдонимом. Накладки и отмашки немытых весь матч разрешались на глазах у изумленной публики.
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vladik12
1665234613
"Факел" - чемпионы наших сердец.
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deinego77@yandex.ru
1665235258
Молодцы воронежцы!
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Беспонтий
1665235268
бл..очередной выездной корпоратив зенита цветы шампусик самолёт день учителя праздновали? а этот учитель уже многих научил
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ySS
1665238335
Молодцы гаспромовцы смогли заработать очко на выезде!
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житель СПб
1665240644
Не смоги проехать автобус. Бывает. Ничего страшного. Вперед, за Питер!
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JTherry
1665243731
игру не видел, но результатом доволен, молодцы воронежцы, так держать..!!! 14 помощников Семака взбледнули с лица, предчувствуя порку "на ковре"...)
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