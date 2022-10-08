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    РПЛ. «Факел» отобрал очки у лидирующего «Зенита»

    В 12-м туре чемпионата России «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Факелом» – 1:1.

    Оба гола были забиты в первом тайме – отличились Георгий Гонгадзе и Малком.

    «Зенит» потерял очки в РПЛ впервые с 6 августа. Петербуржцы продолжают лидировать в лиге.

    «Факел», набрав одно очко, догнал идущий на 12-м месте «Урал».

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Факел (Воронеж) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Гонгадзе, 12; 1:1 – Малком, 28.

    «Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев (Магаль, 69), Шляков (Мастерной, 46), Мендель, Квеквескири (Максимов, 77), Аппаев, Гонгадзе (Дмитриев, 62).

    «Зенит»: Кержаков, Караваев (Бакаев, 86), Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Барриос, Вендел (Мантуан, 86), Клаудиньо (Мостовой, 79), Малком, Кассьерра (Ерохин, 79).

    Предупреждение: Суслов, 37 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии40
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      Рейтинг: +3799

      Иван Петров 1986 14 секунд назад

      Ну слава Богу ! Обосрались чемпионы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      Сергей Каспийский 17 секунд назад

      Семак превращает Зенит в домашнюю командочку, игроки в мастерстве не растут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13938

      Skull_Boy 3 минуты назад

      Видимо Миллер не дозвонился

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7492

      BarStep 8 минут назад

      Не знаю, насколько это очко поможет Факелу в борьбе за выживание,
      но то что сегодняшняя ничья для них сродни победы - это однозначно..

      Ну чтож, гуляй Воронеж!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10345

      R_a_i_n > BarStep 6 минут назад

      Какой Воронеж? Вся страна гуляет!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7492

      BarStep > R_a_i_n 2 минуты назад

      Зашел на твой аватар..
      Какая страна?
      У тебя нет ни страны, ни родины..

      Так, Райка балаболка..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10345

      R_a_i_n > BarStep 1 секунду назад

      Зашел на твой аватар! Аналогичная картина! Балаболка!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +287

      ЭтожЯ 9 минут назад

      А "анальгин" то всё знал !

      0
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      Рейтинг: +7989

      vladik12 10 минут назад

      "Факел" - чемпионы наших сердец.

      1
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      Рейтинг: +20066

      derrik2000 11 минут назад

      А если бы удар Мастерного на 85-й минуте всё таки достиг цели?
      Там столпотворение было даже не в штрафной площади а во вратарской...
      Вообще была бы КРАСОТА!
      )

      1
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      Рейтинг: +229

      Эном айс 11 минут назад

      WTFакел?..
      А этих..плацкартом из Воронежа. Суток на трое., пускай общаются, граждане России из заднего Форбса.
      И чтоб вам бурнаши мост подожгли.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11812

      Вомбат 14 минут назад

      Просто Семак захотел добавить чемпионату немного интриги. Боясь, что Вендел забьет такой же гол, как Ростову, он поменял его на сгнившего на лавке Бакаева. А для верности выпустил еще и Ерохина, которому давно пора переходить во вторую лигу. Да и там не всякая команда такое чудо примет. После этих замен шансов выиграть у Зенита уже не было. Отдав должное Семаку надо отдать должное и Факелу. Эта команда отлично обороняется. Так было при предыдущем тренере, так осталось и при этом.

      0
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      Рейтинг: +10345

      R_a_i_n > Вомбат 12 минут назад

      Бакаев совсем плох был?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20066

      derrik2000 > R_a_i_n 10 минут назад

      Бакаев, как и Лия Ахеджакова, по меткому выражению ныне покойного Валентина Гафта, "всегда играет одинаково".
      ))

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      Рейтинг: +10345

      R_a_i_n > derrik2000 2 минуты назад

      ну ничего, зато зарплата хорошая и трофей возьмет

      1
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      Рейтинг: +4478

      ААМ 16 минут назад

      Позор Зениту. Опять пешком и однообразно.

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