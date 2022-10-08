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    «Разогнать всю эту шайку-лейку». Быстров призвал отправить в отставку руководство «Локомотива»

    Экс-футболист сборной России Владимир Быстров считает, что «Локомотиву» пора провести кадровую чистку в руководстве.

    – Думаю, все болельщики согласны, что это беспредел – с таким бюджетом, с такими покупками такое творить. Если вы не можете организовать игру, если вы не можете управлять командой, то соберите вещи и покиньте клуб.

    – Эти люди, которые в клубе, они во что‑то верят.

    – Они верят в бюджет, который осваивают! На трансферы были выделены деньги. Команду подготавливали не за месяц, и она у нас идет на 14–15‑м месте. И никакого проблеска даже нету.

    Если некоторым командам не везет, они где‑то не набирают очки. То это вообще детский сад какой‑то. Хотим – играем, хотим – немножко подвигаемся, хотим – не подвигаемся.

    А, нам забили, всe, тяжело, не будем играть! Трешку получили в свои, потом расскажем, что у нас все в порядке в команде, мы на карантине сидим. В нас поверьте еще. Можем поверить, конечно. Где хоть что‑то?

    – Какой выход из ситуации?

    – Разогнать всю эту шайку‑лейку и куда‑нибудь подальше от «Локомотива» отодвинуть. И принять решение опять довериться старой гвардии.

    – Шайка‑лейка – это кто?

    – Спортивный директор, кто отвечает за трансферы. Все те, кто сейчас работает в «Локомотиве». Ведь они когда пришли, они же почистили, всех убрали старых. Много было увольнений.

    Мы слышали эти громкие заявления руководителей, что мы будем бороться за чемпионство и так далее. Но раз не справились, соберите достойно чемоданы и поезжайте уже на локомотиве куда‑нибудь подальше.

    Честно, я не фанат «Локомотива» с такими руководителями. Сколько можно обещать?! Им самим не стыдно? Три матча не получилось, четыре, пять, шесть...

    • «Локо» занимает 14-е место в таблице РПЛ (зона стыков).
    • Команда набрала 9 очков в 11 турах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17966

      DVOK68 10 минут назад

      Не надо разгонять.Рано.Кто очки исправно будет поставлять?

      0
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      Рейтинг: +4864

      PAREVG. 17 минут назад

      ДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +2803

      Nerlinger 1 час назад

      Посадить с Полной конфискацией !!!

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      Рейтинг: +5712

      Красногорск_Фан > Nerlinger 11 минут назад

      На кол

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      Рейтинг: +10

      viawnsiz 1 час назад

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