«Разогнать всю эту шайку-лейку». Быстров призвал отправить в отставку руководство «Локомотива»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров считает, что «Локомотиву» пора провести кадровую чистку в руководстве.

– Думаю, все болельщики согласны, что это беспредел – с таким бюджетом, с такими покупками такое творить. Если вы не можете организовать игру, если вы не можете управлять командой, то соберите вещи и покиньте клуб.

– Эти люди, которые в клубе, они во что‑то верят.

– Они верят в бюджет, который осваивают! На трансферы были выделены деньги. Команду подготавливали не за месяц, и она у нас идет на 14–15‑м месте. И никакого проблеска даже нету.

Если некоторым командам не везет, они где‑то не набирают очки. То это вообще детский сад какой‑то. Хотим – играем, хотим – немножко подвигаемся, хотим – не подвигаемся.

А, нам забили, всe, тяжело, не будем играть! Трешку получили в свои, потом расскажем, что у нас все в порядке в команде, мы на карантине сидим. В нас поверьте еще. Можем поверить, конечно. Где хоть что‑то?

– Какой выход из ситуации?

– Разогнать всю эту шайку‑лейку и куда‑нибудь подальше от «Локомотива» отодвинуть. И принять решение опять довериться старой гвардии.

– Шайка‑лейка – это кто?

– Спортивный директор, кто отвечает за трансферы. Все те, кто сейчас работает в «Локомотиве». Ведь они когда пришли, они же почистили, всех убрали старых. Много было увольнений.

Мы слышали эти громкие заявления руководителей, что мы будем бороться за чемпионство и так далее. Но раз не справились, соберите достойно чемоданы и поезжайте уже на локомотиве куда‑нибудь подальше.

Честно, я не фанат «Локомотива» с такими руководителями. Сколько можно обещать?! Им самим не стыдно? Три матча не получилось, четыре, пять, шесть...