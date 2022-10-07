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    «Очень рады его игре». Директор «Карагюмрюка» – об Оздоеве

    Спортивный директор «Карагюмрюка» Мурад Акын высказался об игре летнего новичка команды Магомеда Оздоева.

    «Мы действительно очень рады его игре, он показывает характер. Мы довольны его игрой, знаем, что с каждой неделей будет все лучше и лучше.

    Да, он полностью адаптировался в команде и в чемпионате Турции. Оздоев действительно счастлив быть здесь.

    Конечно, мы надеемся, что Оздоев сможет отдать как можно больше результативных передач. Мы верим в это, верим в то, что он сможет это делать.

    Рассчитываем, что Оздоев также сделает это и в следующей игре», – сказал Акын.

    • В конце июля Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита» на правах свободного агента.
    • Он подписал с турецким клубом контракт по схеме «2+1».
    • В этом сезоне россиянин сделал 1 ассист в 7 матчах.

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    Источник: ТАСС

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