«Очень рады его игре». Директор «Карагюмрюка» – об Оздоеве

Спортивный директор «Карагюмрюка» Мурад Акын высказался об игре летнего новичка команды Магомеда Оздоева.

«Мы действительно очень рады его игре, он показывает характер. Мы довольны его игрой, знаем, что с каждой неделей будет все лучше и лучше.

Да, он полностью адаптировался в команде и в чемпионате Турции. Оздоев действительно счастлив быть здесь.

Конечно, мы надеемся, что Оздоев сможет отдать как можно больше результативных передач. Мы верим в это, верим в то, что он сможет это делать.

Рассчитываем, что Оздоев также сделает это и в следующей игре», – сказал Акын.