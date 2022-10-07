«В «Барсе» охренели от такого быкования». Лахтер рассказал, почему сорвался переход Аршавина в каталонский клуб

Агент Деннис Лахтер раскрыл подробности сорвавшегося перехода Андрея Аршавина из «Зенита» в «Барселону».

– Эйфория после Евро прошла. Наступила опустошенность. А потом узнал про историю с «Барселоной». Андрей ведь и не скрывал никогда, что мечтает играть именно там.

– Вам что-то говорил?

– Сказал так: «Слушай, если Корнеев там поиграл, Глеб – я тоже могу! Да или нет?» Типа – как ты считаешь? Вдруг выясняется: возможность оказаться в «Барселоне» была!

– А как узнали-то?

– Со мной никто оттуда не связывался. Хоть я давно знаю Чики Бегиристайна. Но у «Барселоны» такая манера – предельная корректность в ведении переговоров. Ничего подпольного. Задурить футболиста, перетянуть на свою сторону, прокачать, поставить в партер... Нет!

Обратились официально в клуб. Получили какой-то сатирический ответ. Типа: если вы готовы взять у нас за тридцатку Аршавина, мы у вас выкупим Месси за сорок. В «Барсе» охренели, конечно, от такого быкования. Неприкрытого.

– Кто сочинил ответ, по вашим ощущениям?

– Наверное, Митрофанов. Он тогда рулил. Дюков в Питере бывал по праздникам. Да и то в офисе «Газпромнефти». А у Митрофанова полномочия были космические!

– Как Аршавин отреагировал на новость о «Барселоне»?

– Осыпался. Я видел – его реально рубануло! Обескуражен был в первую очередь тем, что ему даже не сказал никто! Наверное, право клуба отказывать – но вы же как себя позиционируете? «Андрей Сергеевич, наш бог, царь и так далее» – и тут об него просто вытирают ноги!