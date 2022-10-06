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  • Петржела: «Акинфееву надо перейти в «Зенит» – хотя бы трофей выиграет под конец карьеры»

Петржела: «Акинфееву надо перейти в «Зенит» – хотя бы трофей выиграет под конец карьеры»

6 октября 2022, 19:59
6

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву стоит попробовать свои силы в петербургском клубе.

«Я считаю, что Игорю Акинфееву надо перейти в «Зенит». Он лучший вратарь в России и должен играть в лучшем российском клубе.

Ему уже 36 лет, пусть хотя бы выиграет трофей перед завершением карьеры. Он взрослый мальчик, все время на слуху у болельщиков и точно помог бы мощному «Зениту», – сказал Петржела.

  • Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
  • Он всю карьеру провел в московском клубе.
  • В этом сезоне голкипер пропустил 11 голов в 12 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Акинфеев Игорь Петржела Властимил
Комментарии (6)
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Иван Петров 1986
1665076518
А этот придурок все еще тут?
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Беспонтий
1665078345
когда на склоне лет решился делать ставки на фонбет за тем и этим по всему ума лишился
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ScarlettOgusania
1665078431
Сегодня вроде не полнолуние, чтобы все клиенты ПНД повылазили в СМИ - прям нашествие фриков, следующий Канчельскис или Орлов?)
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SpartakMoskwa
1665095081
Не перейдет, он себя и ЦСКА уважает
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АЛЕКС 58
1665103511
Он своими трофеями с тобой мог бы поделиться,бездарь!
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ilichkadr
1665120832
Рейтинг Власты на бомбардире набирает обороты. Вася Уткин отдыхает.........
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