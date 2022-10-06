Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Петржела: «Акинфееву надо перейти в «Зенит» – хотя бы трофей выиграет под конец карьеры»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву стоит попробовать свои силы в петербургском клубе.

    «Я считаю, что Игорю Акинфееву надо перейти в «Зенит». Он лучший вратарь в России и должен играть в лучшем российском клубе.

    Ему уже 36 лет, пусть хотя бы выиграет трофей перед завершением карьеры. Он взрослый мальчик, все время на слуху у болельщиков и точно помог бы мощному «Зениту», – сказал Петржела.

    • Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
    • Он всю карьеру провел в московском клубе.
    • В этом сезоне голкипер пропустил 11 голов в 12 матчах.

    Новости по теме
    Петржела: «Скорее всего, Дзюба опять поссорился с тренером. Закат его карьеры не так далек» 1
    Петржела: «В РПЛ «Зенит» даст мощный подзатыльник «Спартаку» 17
    «Этот результат ни за что не повторится». Петржела – о разгромном поражении «Зенита» от «Спартака» 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:59
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1296

      moskowcity-petrv 28 секунд назад

      Покуривает на пенсии и фантазирует)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +416

      Андреич 5 минут назад

      Петржела всё больше и больше петержелит не по-делу.
      А Игоря спросил бы, нужен ли ему это (такой) титул?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3796

      Иван Петров 1986 7 минут назад

      А этот придурок все еще тут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2366

      fakeid 8 минут назад

      он чего - спартач, что ли, который трофеев не видел?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11