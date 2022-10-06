Петржела: «Акинфееву надо перейти в «Зенит» – хотя бы трофей выиграет под конец карьеры»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву стоит попробовать свои силы в петербургском клубе.
«Я считаю, что Игорю Акинфееву надо перейти в «Зенит». Он лучший вратарь в России и должен играть в лучшем российском клубе.
Ему уже 36 лет, пусть хотя бы выиграет трофей перед завершением карьеры. Он взрослый мальчик, все время на слуху у болельщиков и точно помог бы мощному «Зениту», – сказал Петржела.
- Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
- Он всю карьеру провел в московском клубе.
- В этом сезоне голкипер пропустил 11 голов в 12 матчах.
Источник: «РБ Спорт»