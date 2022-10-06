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  • Уткин – о «Химках»: «Хочешь добиться провала – доверь управление клуба депутату»

Уткин – о «Химках»: «Хочешь добиться провала – доверь управление клуба депутату»

6 октября 2022, 16:20
4

Видеоблогер Василий Уткин высказался о результатах «Химок».

«Сейчас можно с уверенностью назвать два клуба РПЛ, которые управляются наихудшим образом с отрывом. «Локомотив» плавно катится к этому второй год, и его нынешнее состояние закономерно. А вот то, что происходит с «Химками», — это, конечно, очень хитрая история.

Показав едва ли не лучший старт в истории клуба, «Химки» обвально двигаются ко дну. Уже третий тренер за сезон… Вот такой вот зигзаг. Но стоит ли удивляться, если фактически клубом управляет народный депутат?

Хочешь добиться настоящего провала с треском – доверь управление депутату. Роман Терюшков больше озабочен своей цитируемостью как народный избранник», — сказал Уткин в видео на своeм ютуб-канале.

  • «Химки» набрали 8 очков в 11 турах РПЛ и идут на 14-м месте.
  • Команда не побеждает с 7 августа. Тогда команду тренировал Сергей Юран.
  • Безвыигрышная серия в чемпионате – 7 матчей, во всех турнирах – 10.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Уткин Василий Терюшков Роман
Комментарии (4)
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serglider
1665064853
Тот редкий случай, когда согласен с Васей на 100%! Наши депутаты это вообще что-то с чем-то! Они за времяштаныпротирания в Думе, кроме как говорить лозунгами, больше ничего не умеют, а если и умели до избрания в депутаты, то разучиваются что-либо делать вообще начисто! С Химками, так вообще полный треш, такое ощущение, что людям управляющими клубом, чем хуже сделают клубу, тем лучше лично для них! Такие своеобразные управленцы-мазохисты... Пришел... увидел... развалил...
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Красногвардейчик
1665065303
Боюсь что не только клуба, такие депутаты и страну провалят
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