Уткин – о «Химках»: «Хочешь добиться провала – доверь управление клуба депутату»

Видеоблогер Василий Уткин высказался о результатах «Химок».
«Сейчас можно с уверенностью назвать два клуба РПЛ, которые управляются наихудшим образом с отрывом. «Локомотив» плавно катится к этому второй год, и его нынешнее состояние закономерно. А вот то, что происходит с «Химками», — это, конечно, очень хитрая история.
Показав едва ли не лучший старт в истории клуба, «Химки» обвально двигаются ко дну. Уже третий тренер за сезон… Вот такой вот зигзаг. Но стоит ли удивляться, если фактически клубом управляет народный депутат?
Хочешь добиться настоящего провала с треском – доверь управление депутату. Роман Терюшков больше озабочен своей цитируемостью как народный избранник», — сказал Уткин в видео на своeм ютуб-канале.
- «Химки» набрали 8 очков в 11 турах РПЛ и идут на 14-м месте.
- Команда не побеждает с 7 августа. Тогда команду тренировал Сергей Юран.
- Безвыигрышная серия в чемпионате – 7 матчей, во всех турнирах – 10.
Источник: «Чемпионат»