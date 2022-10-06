Уткин – о «Химках»: «Хочешь добиться провала – доверь управление клуба депутату»

Видеоблогер Василий Уткин высказался о результатах «Химок».

«Сейчас можно с уверенностью назвать два клуба РПЛ, которые управляются наихудшим образом с отрывом. «Локомотив» плавно катится к этому второй год, и его нынешнее состояние закономерно. А вот то, что происходит с «Химками», — это, конечно, очень хитрая история.

Показав едва ли не лучший старт в истории клуба, «Химки» обвально двигаются ко дну. Уже третий тренер за сезон… Вот такой вот зигзаг. Но стоит ли удивляться, если фактически клубом управляет народный депутат?

Хочешь добиться настоящего провала с треском – доверь управление депутату. Роман Терюшков больше озабочен своей цитируемостью как народный избранник», — сказал Уткин в видео на своeм ютуб-канале.