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  • Семак рассказал, чем будет заниматься в комитете РФС по социальной ответственности

Семак рассказал, чем будет заниматься в комитете РФС по социальной ответственности

6 октября 2022, 14:59
1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих функциях в комитете РФС по социальной ответственности.

— Вчера РФС сообщил, что вы вошли в состав нового комитета по социальной ответственности. Расскажите, чем комитет будет заниматься и о вашей роли в нем.

— Мне позвонил Алексей Смертин, который является одним тех, благодаря кому этот комитет появился.

Что касается социальной ответственности, то те области в футболе, которые востребованы в меньшей степени, требуют пристального внимания. Мы говорим о спорте для людей с ограниченными возможностями, для других сфер.

Комитет будет заниматься координацией и помощью. Широкий спектр. Всегда рад принять участие и всегда за социальную помощь, которая мне не чужда.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (1)
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моэм
1665070632
РФС итак похож на огромную раскормленную и очень старую свинью уже неспособную даже стоять на ногах , не то что двигаться , про работу и вовсе молчим ...и ещё один комитет пенсионеров ???....тогда эта огромная хрюхрюшка сможет только челюстями двигать , повернуть шею будет просто не в состоянии .
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