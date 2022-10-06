Семак рассказал, чем будет заниматься в комитете РФС по социальной ответственности

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих функциях в комитете РФС по социальной ответственности.

— Вчера РФС сообщил, что вы вошли в состав нового комитета по социальной ответственности. Расскажите, чем комитет будет заниматься и о вашей роли в нем.

— Мне позвонил Алексей Смертин, который является одним тех, благодаря кому этот комитет появился.

Что касается социальной ответственности, то те области в футболе, которые востребованы в меньшей степени, требуют пристального внимания. Мы говорим о спорте для людей с ограниченными возможностями, для других сфер.

Комитет будет заниматься координацией и помощью. Широкий спектр. Всегда рад принять участие и всегда за социальную помощь, которая мне не чужда.