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    Семак рассказал, чем будет заниматься в комитете РФС по социальной ответственности

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих функциях в комитете РФС по социальной ответственности.

    — Вчера РФС сообщил, что вы вошли в состав нового комитета по социальной ответственности. Расскажите, чем комитет будет заниматься и о вашей роли в нем.

    — Мне позвонил Алексей Смертин, который является одним тех, благодаря кому этот комитет появился.

    Что касается социальной ответственности, то те области в футболе, которые востребованы в меньшей степени, требуют пристального внимания. Мы говорим о спорте для людей с ограниченными возможностями, для других сфер.

    Комитет будет заниматься координацией и помощью. Широкий спектр. Всегда рад принять участие и всегда за социальную помощь, которая мне не чужда.

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    Источник: сайт «Зенита»

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