Семак рассказал, как «Зенит» будет добираться на матч с «Факелом» в Воронеж

РЖД на Вас обиделось, Сергей Богданович... Вечерний поезд, яички, курочка, бо*мж пакеты типа доширак, романтика )) Вечером уехали, поспали, а днём уже на месте без всяких автобусов.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как петербургский клуб будет добираться до Воронежа на матч с «Факелом».
— Сергей Богданович, как команда будет добираться до Воронежа?
— Мы полетим до Тамбова, оттуда поедем на автобусе в Воронеж, как добирались и другие команды. Обратно — через Москву, поскольку в Тамбове аэропорт работает до 18:00. Время есть до следующего матча, поэтому никаких проблем.
- Матч состоится в субботу, 8 октября. Начало – в 14:00 мск.
- В Воронеже закрыт аэропорт.