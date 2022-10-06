Семак рассказал, как «Зенит» будет добираться на матч с «Факелом» в Воронеж

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как петербургский клуб будет добираться до Воронежа на матч с «Факелом».

— Сергей Богданович, как команда будет добираться до Воронежа?

— Мы полетим до Тамбова, оттуда поедем на автобусе в Воронеж, как добирались и другие команды. Обратно — через Москву, поскольку в Тамбове аэропорт работает до 18:00. Время есть до следующего матча, поэтому никаких проблем.