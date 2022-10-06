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    Семак рассказал, как «Зенит» будет добираться на матч с «Факелом» в Воронеж

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как петербургский клуб будет добираться до Воронежа на матч с «Факелом».

    — Сергей Богданович, как команда будет добираться до Воронежа?

    — Мы полетим до Тамбова, оттуда поедем на автобусе в Воронеж, как добирались и другие команды. Обратно — через Москву, поскольку в Тамбове аэропорт работает до 18:00. Время есть до следующего матча, поэтому никаких проблем.

    • Матч состоится в субботу, 8 октября. Начало – в 14:00 мск.
    • В Воронеже закрыт аэропорт.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5027

      Enter2006 27 минут назад

      РЖД на Вас обиделось, Сергей Богданович... Вечерний поезд, яички, курочка, бо*мж пакеты типа доширак, романтика )) Вечером уехали, поспали, а днём уже на месте без всяких автобусов.

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