Колосков: «Смотреть все игры РПЛ неинтересно – потеря времени»

Колосков и ПРИВЕЛ наш футбол к такому состоянию.
ПС: Игры команд РПЛ вполне смотрибельны и интересны, ведь играют команды примерно равного уровня. А уровень наших команд становится заметен только в Еврокубках. Которых пока для нас нет. Что, может быть, и к лучшему.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о смотрибельности российской Премьер-лиги.
«Уровень РПЛ упал. Разница в классе между ведущими командами и остальными стала ещe больше. Как мне кажется, это бросается в глаза.
Результаты могут быть не самыми разгромными, но разница в классе – огромнейшая. Поэтому смотреть все игры РПЛ неинтересно – потеря времени.
Просто вопиющее количество технического брака, неумелость и тактическая необразованность!
Но есть и хорошие команды, на игру которых приятно смотреть – «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Ростов». Ещe отметил бы «Крылья Советов».
Пускай они не всегда выигрывают, но играют красиво и комбинационно. Если бы этим командам, кроме умения строить игру, добавить более высокое исполнительское мастерство, то РПЛ была бы более красивой и содержательной», – считает Колосков.
- В РПЛ сыграно 11 из 30 туров.
- «Зенит» лидирует в лиге с 6-очковым отрывом.