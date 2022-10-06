Колосков: «Смотреть все игры РПЛ неинтересно – потеря времени»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о смотрибельности российской Премьер-лиги.

«Уровень РПЛ упал. Разница в классе между ведущими командами и остальными стала ещe больше. Как мне кажется, это бросается в глаза.

Результаты могут быть не самыми разгромными, но разница в классе – огромнейшая. Поэтому смотреть все игры РПЛ неинтересно – потеря времени.

Просто вопиющее количество технического брака, неумелость и тактическая необразованность!

Но есть и хорошие команды, на игру которых приятно смотреть – «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Ростов». Ещe отметил бы «Крылья Советов».

Пускай они не всегда выигрывают, но играют красиво и комбинационно. Если бы этим командам, кроме умения строить игру, добавить более высокое исполнительское мастерство, то РПЛ была бы более красивой и содержательной», – считает Колосков.