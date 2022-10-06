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    Колосков: «Смотреть все игры РПЛ неинтересно – потеря времени»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о смотрибельности российской Премьер-лиги.

    «Уровень РПЛ упал. Разница в классе между ведущими командами и остальными стала ещe больше. Как мне кажется, это бросается в глаза.

    Результаты могут быть не самыми разгромными, но разница в классе – огромнейшая. Поэтому смотреть все игры РПЛ неинтересно – потеря времени.

    Просто вопиющее количество технического брака, неумелость и тактическая необразованность!

    Но есть и хорошие команды, на игру которых приятно смотреть – «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Ростов». Ещe отметил бы «Крылья Советов».

    Пускай они не всегда выигрывают, но играют красиво и комбинационно. Если бы этим командам, кроме умения строить игру, добавить более высокое исполнительское мастерство, то РПЛ была бы более красивой и содержательной», – считает Колосков.

    • В РПЛ сыграно 11 из 30 туров.
    • «Зенит» лидирует в лиге с 6-очковым отрывом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17320

      Cleaner 17 минут назад

      Колосков и ПРИВЕЛ наш футбол к такому состоянию.

      ПС: Игры команд РПЛ вполне смотрибельны и интересны, ведь играют команды примерно равного уровня. А уровень наших команд становится заметен только в Еврокубках. Которых пока для нас нет. Что, может быть, и к лучшему.

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      Рейтинг: +233

      НикКин 21 минуту назад

      Да я уже эту помойку 3 год не смотрю вообще

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      Рейтинг: +12082

      ВетеR 42 минуты назад

      смотреть,вообще рпл, это потеря времени

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