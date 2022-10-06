Канчельскис: «Хвиче нужно встать в один ряд с Марадоной»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался об игре Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

«Хвича вообще молодец, что не побоялся и уехал в сильный чемпионат, а то у нас многие боятся и не переходят на другой уровень.

В Италии тяжело, но Кварацхелии можно выразить только большое уважение и пожелать удачи в Европе. Ему будет непросто бороться за звание лучшего бомбардира Серии А, но надо стараться дать бой всем нападающим из команд соперников.

Будет ли Хвича играть стабильно хорошо в Италии? Стабильность – признак мастерства, она должна присутствовать у качественных игроков.

Но в Серии А я знаю только одного стабильного футболиста, я даже с ним играл, это Батистута. Он в каждом сезоне забивал по 25 голов.

Сможет ли Кварацхелия осуществить свою мечту и перейти в конце сезона в «Реал»? «Наполи» тоже хороший клуб, даже великий, таковым его сделал Марадона.

От добра добра не ищут, Хвиче надо дальше играть в Неаполе и добиваться уважения от итальянских фанатов. Ему нужно встать в один ряд с Марадоной, сделать так, чтобы его восхваляли, как великого аргентинца», – считает Канчельскис.