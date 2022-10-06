Лопетеги прокомментировал свое увольнение из «Севильи»

Бывший главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги отреагировал на решение клуба отправить его в отставку.

«У меня смешанные чувства. Первое, что у меня в голове и на сердце, – это благодарность. Я благодарен моему клубу, городу, болельщикам «Севильи», игрокам, всем, кто работает на благо «Севильи».

У нас было много счастливых моментов. Но вместе с тем мне грустно – жаль покидать клуб, который я люблю и который вне всяких сомнений будет развиваться», – сказал Лопетеги.