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    Лопетеги прокомментировал свое увольнение из «Севильи»

    Бывший главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги отреагировал на решение клуба отправить его в отставку.

    «У меня смешанные чувства. Первое, что у меня в голове и на сердце, – это благодарность. Я благодарен моему клубу, городу, болельщикам «Севильи», игрокам, всем, кто работает на благо «Севильи».

    У нас было много счастливых моментов. Но вместе с тем мне грустно – жаль покидать клуб, который я люблю и который вне всяких сомнений будет развиваться», – сказал Лопетеги.

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    Источник: сайт УЕФА

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