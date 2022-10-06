Орлов сравнил Захаряна и Пеле

Спортивный комментатор Геннадий Орлов провел сравнение между полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном и лучшим бомбардиром в истории футбола Пеле.

«Мне кажется, у Арсена та же история, что и у Артема Дзюбы. Он снизил к себе требовательность на тренировках. Кажется, что он даже как-то потяжелел. Движение у него стало другое, замедленное.

Недавно я брал большое интервью у Саши Кержакова. Он неделю был на стажировке в «Динамо». Я его спросил: «Как тренируется Захарян?». Он сказал, что у Арсена есть одно неприятное качество, которое надо изживать – он делает замечания игрокам, которые что-то не так сделали на поле. В команде ты не должен так относиться к своим партнерам. К ним нужно относиться со сверхуважением.

Захарян уже и судьям делает замечания. Вы видите как он себя ведет? Пеле никогда не кричал на арбитров, даже будучи звездой. А Захарян кричит – даже карточки за это получает. Что за воспитание? Так же и Соболев! Если эти ребята хотят войти в историю, они должны понимать, что, к примеру, Эдуард Стрельцов, когда его били по ногам, не отвечал. Футболисты отвечают голами. Когда ты заводишься, то теряешь свои лучшие качества. Яркий тому пример – Клаудиньо. Его пару раз ударили по ахиллам, он завелся и его удалили. Пропустил матч и уже теряет тонус игры. Хотя это выдающийся футболист, особенно для РПЛ», – сказал Орлов.