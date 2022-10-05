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  • Отец тренера «Ариса» Шпилевского: «Кокорин хочет себя реанимировать. Однозначно есть прогресс»

Отец тренера «Ариса» Шпилевского: «Кокорин хочет себя реанимировать. Однозначно есть прогресс»

5 октября 2022, 22:17

Николай Шпилевский, футбольный агент и отец главного тренера кипрского «Ариса» Алексея Шпилевского, поговорил о персоне нападающего команды Александра Кокорина.

«Видно, что Кокорин заряжен на серьезную работу, готов к прессингу, к требованиям современного футбола. Он должен создавать давление впереди, где объем работы немаленький. И мы видим, что со временем Александр набирает физические кондиции. Но я бы все равно советовал подождать следующих топовых матчей — с АЕКом, «Аполлоном». Это будут определяющие игры. Что касается индивидуального мастерства, конечно, он топ, это даже не обсуждается.

Надеюсь, что все остальное тренер ему четко донес и что он сам принципы тренера воспринимает. Сегодня требования современного футбола — это дисциплина, пожирание километров, здоровая агрессия впереди, а не ожидание мячей, которые, возможно, до него дойдут. Кокорин должен полностью выполнять командную работу, не выпадать из механизма. Но прогресс есть, однозначно. То, что его сняли во втором тайме против «Акритаса» — он висел на желтой карточке, могло все повернуться в другую сторону. Его заменили только поэтому. Кокорин стал усилением для команды, это точно. И хотелось бы пожелать Александру, чтобы его прорвало в плане голов.

Меня радует, что парень действительно мотивирован, он не приехал в «Арис», чтобы отбывать номер, а действительно хочет себя реанимировать и поиграть на хорошем уровне в большом футболе. Это мое мнение. Но мы и с ребятами общаемся, по отзывам он очень интеллигентный парень. В прессе были разные мнения, но на самом деле очень адекватный молодой человек, знает, что в жизни хочет», – сказал Шпилевский-старший.

  • Кокорин арендован у «Фиорентины» до лета.
  • Игрок забивает и ассистирует за «Арис».
  • Кокорин – участник ЧМ-2014.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Арис Фиорентина Кокорин Александр Шпилевский Алексей
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