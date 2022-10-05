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    Дюков: «Правительство считает, что Fan ID нужен. Не жду изменений в законе»

    Президент РФС Александр Дюков поделился ожиданиями от круглого стола в Госдуме по Fan ID.

    — По Fan ID, скоро должен состоятся рабочий стол в Госдуме. У вас есть надежда, что закон будет смягчен?

    — Правительство считает, что это нужный закон, и он должен быть реализован. Я не жду, что будут внесены какие‑то изменения в этот закон, мы уже это обсуждали. Правительство приняло это решение, мы понимаем, чем оно руководствовалось.

    Я знаю ваше мнение и отношение и к этому закону, и к самой системе, но что касается вопросов обеспечения безопасности, то это ответственность Правительства и правоохранительных органов. И если что‑то происходит, то ответственность будут нести они, а не вы или РФС.

    Понятно, что сейчас ситуация более‑менее благополучная, но за ней стоит очень большая работа. Правительство и правоохранительные органы считают, что закон нужен. Единственное, что они могут сделать, сделать эту систему удобнее.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17313

      Cleaner 1 час назад

      Правительству нужны пустые трибуны? Не думаю. Просто правительству плевать на болельщиков. Как и Дюкову.

      0
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      Рейтинг: +11679

      Алексей З > Cleaner 53 минуты назад

      При чём тут трибуны.
      Подозреваю , что кто-то знал о возможных действиях в феврале и просто хотел контролировать потенциальных призывников.
      Может быть это мои домыслы, но в свете нынешних событий и эта версия имеет место быть.

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