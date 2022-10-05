Дюков: «Правительство считает, что Fan ID нужен. Не жду изменений в законе»

Президент РФС Александр Дюков поделился ожиданиями от круглого стола в Госдуме по Fan ID.

— По Fan ID, скоро должен состоятся рабочий стол в Госдуме. У вас есть надежда, что закон будет смягчен?

— Правительство считает, что это нужный закон, и он должен быть реализован. Я не жду, что будут внесены какие‑то изменения в этот закон, мы уже это обсуждали. Правительство приняло это решение, мы понимаем, чем оно руководствовалось.

Я знаю ваше мнение и отношение и к этому закону, и к самой системе, но что касается вопросов обеспечения безопасности, то это ответственность Правительства и правоохранительных органов. И если что‑то происходит, то ответственность будут нести они, а не вы или РФС.

Понятно, что сейчас ситуация более‑менее благополучная, но за ней стоит очень большая работа. Правительство и правоохранительные органы считают, что закон нужен. Единственное, что они могут сделать, сделать эту систему удобнее.