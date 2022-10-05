Булыкин верит, что «Наполи» с Хвичей может выиграть Серию А

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от игры за «Наполи» полузащитника Хвичи Кварацхелии.
– Хвича молодец, что забивает. У него высокая мотивация, хочет показать себя. Главное – не останавливаться на достигнутом. Потенциал у него большой, он это и в России доказал.
– Как думаете, за счет чего у Хвичи получилось так быстро заиграть в «Наполи»?
– Огромная мотивация, доверие Спаллетти и хорошая физическая форма. Самое важное Кварацхелии не расслабляться, а то можно и травму получить, потом снизить требования к себе.
– Сможет ли «Наполи» с Хвичей стать чемпионом Италии?
– Может, но надо очень серьезно постараться.
- Всего Кварацхелия забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи в 11 матчах за итальянский клуб.
- Хвича перешел в «Наполи» этим летом.
- Грузин играл в России за «Локомотив» и «Рубин».
Источник: «РБ Спорт»