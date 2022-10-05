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    Караваев: «В таких матчах, как против «Спартака», нельзя проигрывать 0:3. Так расклеиваться неприемлемо. Это оплеуха»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал поражение в третьем туре группового этапа Кубка России от «Спартака» (0:3).

    — Поражение от «Спартака» в Кубке — что это было? Ловрен сравнил его с ударом по лицу.

    — Обидно. В таких матчах нельзя проигрывать с крупным счетом. Да, можно в борьбе уступить 0:1, 1:2, но 0:3… Так расклеиваться неприемлемо. Может, к лучшему, что мы так невнятно провели игру — надеюсь, эта оплеуха в дальнейшем даст импульс только побеждать.

    Возможно, «Спартак» больше хотел, или где-то был недонастрой с нашей стороны. Хотя в таких матчах его не должно быть. Месяц назад встречались с ними в чемпионате — и совсем другая игра была.

    • Матч состоялся в Москве на прошлой неделе.
    • «Спартак» лидирует в группе.
    • Караваев – воспитанник ЦСКА.

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    Источник: Sport24

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