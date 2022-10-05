Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Самый лучший Глава». «Ахмат» поздравил Кадырова с днем рождения

    Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову исполнилось 46 лет. Его поздравил «Ахмат», должность почетного президента которого политик занимает.

    «Как болельщик номер один футбольного клуба «Ахмат», Рамзан Ахматович горячо поддерживает команду, переживает за нее, радуется победам.

    Забота и безграничная помощь команде со стороны Главы ЧР – бесценны. Благодаря им клуб стал стабильным участником российского элитного дивизиона, пятнадцатый сезон подряд выступает в РПЛ», – написал «Ахмат».

    • За эти 15 сезонов «Ахмат» ни разу не поднимался в зону еврокубков.
    • Сейчас «Ахмат» идет в РПЛ 7-м.
    • Кадыров возглавляет республику с 2007 года.

    Новости по теме
    Талалаев: «Приходилось жестить и провоцировать Мелкадзе, чтобы он приносил результат. Не помогло»
    Маурисио вспомнил, как в «Тереке» ему подарили машину за дубль в ворота «Уфы»
    «Нигде такого не встречал». Маурисио рассказал о первой встрече с Кадыровым
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11