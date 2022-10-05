«Самый лучший Глава». «Ахмат» поздравил Кадырова с днем рождения

Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову исполнилось 46 лет. Его поздравил «Ахмат», должность почетного президента которого политик занимает.

«Как болельщик номер один футбольного клуба «Ахмат», Рамзан Ахматович горячо поддерживает команду, переживает за нее, радуется победам.

Забота и безграничная помощь команде со стороны Главы ЧР – бесценны. Благодаря им клуб стал стабильным участником российского элитного дивизиона, пятнадцатый сезон подряд выступает в РПЛ», – написал «Ахмат».