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    «Во время матча такое непозволительно». Каманцев – о предложении Сычевого своей девушке

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев дал понять, что нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой должен был получить вторую желтую карточку за эпизод во время матча с «Сочи». Игрок после гола сделал предложение своей девушке.

    «Думаю, мы, как и все люди, этот момент воспринимаем комплексно. С моральной точки зрения – это очень праздничное и красивое событие, но, наверное, место и время его проведения было выбрано неудачно.

    Все мы помним, как Василий Казарцев показал желтую карточку Александру Соболеву, который обращался к своей умершей матери. Тогда Василий с точки зрения правил поступил правильно, но с моральной далеко не все его решение поддержали.

    Сычевому следовало провести эту акцию до матча или в перерыве, либо после завершения игры, когда совершаются все коммерческие активации. Тогда бы такой проблемы не было. Сейчас мы хотим объяснить клубам и игрокам, что мы готовы поучаствовать в таких ярких событиях и быть их свидетелями, но позиция УЕФА и ФИФА крайне жесткая: такие действия непозволительны во время проведения матча», – сказал Каманцев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Владимир Сычевой реализовал пенальти на 44-й минуте.
    • После гола футболист подбежал к трибуне, встал на колено и сделал предложение своей девушке.
    • Ему грозило второе предупреждение за затяжку времени.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 07:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +583

      somn 32 минуты назад

      У этого пацана какая-то эйфория. Но она скоро закончится, у таких понтовых фарт не долог.

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