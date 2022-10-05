«Во время матча такое непозволительно». Каманцев – о предложении Сычевого своей девушке

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев дал понять, что нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой должен был получить вторую желтую карточку за эпизод во время матча с «Сочи». Игрок после гола сделал предложение своей девушке.

«Думаю, мы, как и все люди, этот момент воспринимаем комплексно. С моральной точки зрения – это очень праздничное и красивое событие, но, наверное, место и время его проведения было выбрано неудачно.

Все мы помним, как Василий Казарцев показал желтую карточку Александру Соболеву, который обращался к своей умершей матери. Тогда Василий с точки зрения правил поступил правильно, но с моральной далеко не все его решение поддержали.

Сычевому следовало провести эту акцию до матча или в перерыве, либо после завершения игры, когда совершаются все коммерческие активации. Тогда бы такой проблемы не было. Сейчас мы хотим объяснить клубам и игрокам, что мы готовы поучаствовать в таких ярких событиях и быть их свидетелями, но позиция УЕФА и ФИФА крайне жесткая: такие действия непозволительны во время проведения матча», – сказал Каманцев в эфире телеканала «Матч Премьер».